Jak podaje nam por. Piotr Zakielarz, rzecznik Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w tygodniu poprzedzającym, czyli w okresie od 21 do 27 sierpnia 2025 r. na podkarpackich przejściach granicznych z Ukrainą odprawiono łącznie: 279,5 tys. podróżnych (wyjechało 143,2 tys.), z tego przyjechało około 500 mężczyzn, obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat (w tym czasie wyjechało ponad 650 mężczyzn w tej grupie wiekowej).

Natomiast w okresie od 28 sierpnia do 3 września na tych samych przejściach granicznych z Ukrainą przyjechało 6,1 tys. mężczyzn, obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat (i wyjechało 2 tys. mężczyzn w tym przedziale wiekowym). Wzrost jest zatem ponad dwunastokrotny (więcej o 5,6 tys. ludzi).

Podobnie jest na odcinku granicy polsko-ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego. Jak informuje nas mł. chor. SG Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, od 21 do 27 sierpnia 2025 r. z terytorium Ukrainy łącznie przyjechało 87 887 (wyjechało 99 124) podróżnych, z tego przyjechało 461 mężczyzn (obywateli Ukrainy) w wieku od 18 do 22 lat (wyjechało 575). W okresie obowiązywania już nowych przepisów – od 28 sierpnia do 3 września – z terytorium Ukrainy przyjechało 4 605 Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat (wyjechało zaledwie 1 301). A więc więcej o ponad 4 tys. (wzrost blisko dziesięciokrotny)

Co to oznacza dla Polski? – To zjawisko na pewno musimy obserwować, monitorować i reagować, jeśli coś będzie nie tak. Choć nie sądzę, by przyniosło ono jakieś zagrożenia dla naszego kraju. Cudzoziemcy są weryfikowani na granicy – ocenia Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, wiceprzewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Por. SG Piotr Zakielarz zapewnia, że Straż Graniczna weryfikuje warunki wjazdu wszystkich osób wjeżdżających do Polski. – Kontrole obejmują sprawdzenie tożsamości, ważności dokumentów, zgodności celu podróży z posiadanymi dokumentami, środków finansowych oraz sprawdzenie danych w bazach – wylicza funkcjonariusz.