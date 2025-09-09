Obywatele Ukrainy są największą grupą pracujących i ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce. Ich liczba rośnie w tym roku szybciej niż wszystkich pracujących obcokrajowców. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec lata Ukraińcy stanowili 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce i 66 proc. cudzoziemców na rynku pracy.

800+ dla Ukraińców znów na rządzie

Praca obcokrajowców, ich wkład do PKB oraz kwoty, jakie wydawane są na świadczenia społeczne dla nich, są aktualnym tematem w debacie publicznej. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma zamiar zająć się rozwiązaniem przygotowanym po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rząd zaproponował, żeby prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 800+) dla cudzoziemców spoza UE było powiązane z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole. Proponowane przepisy mają umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania – comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez komendanta głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo w projekcie uzależniono prawo do świadczenia „Dobry Start” przez cudzoziemców od spełnienia warunku dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rząd zamierza przeznaczyć w ciągu dekady ponad 56 mln zł na stworzenie i funkcjonowanie sprawnego systemu połączeń między rejestrami instytucji państwowych (między innymi Straży Granicznej i ZUS) w celu automatycznej weryfikacji określonych danych społecznych. Zamierza także poszerzyć źródła finansowania dla Funduszu Pomocy, z którego wypłacane są świadczenia dla Ukraińców. Mają to być oszczędności powstałe w jednostkach sektora finansów publicznych lub budżetowych rezerwach celowych. Rozszerzono również katalog źródeł finansowania Funduszu Pomocy o kredyty i pożyczki zaciągane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu, które byłyby objęte gwarancją Skarbu Państwa. W planie finansowym Funduszu Pomocy na przyszły rok nie ma wpisanej możliwości emisji obligacji skarbowych, jest dotacja bezpośrednia z budżetu państwa na ponad 3,17 mld zł.

Przy szacowaniu skutków regulacji rząd posiłkował się danymi ZUS i GUS z końca zeszłego roku. Wynika z nich, że pod koniec 2024 r. Ukraińcy stanowili 5 proc. osób pracujących w Polsce. Dodatkowo wg danych CEIDG w 2024 r. co ósma firma, będąca JDG w Polsce zakładana była przez obywateli Ukrainy.