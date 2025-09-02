Przypomnijmy, iż w ubiegły poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował uchwaloną przez Sejm 7 sierpnia nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Doprecyzowywała ona m.in. przesłanki do otrzymania świadczenia 800+, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Prezydent Karol Nawrocki: 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy

– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy – argumentował wówczas Karol Nawrocki. – Podobnie z ochroną zdrowia (...) Obywatele państwa polskiego są traktowani gorzej, niż nasi goście z Ukrainy. Nie ma na to mojej zgody – dodał.

Po zawetowaniu nowelizacji prezydent złożył w Sejmie własny projekt przepisów dotyczący m.in. prawa do świadczenia 800+ oraz świadczeń zdrowotnych dla Ukraińców.

Co proponuje rząd ws. 800+ dla Ukraińców

W reakcji na weto rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że rząd przygotuje do następnego posiedzenia Sejmu (czyli do 8 września) nową propozycję ustawy, która ureguluje kwestie świadczeń dla wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko Ukraińców. Szłapka zaznaczył, że świadczenia, w tym 800+, mają być powiązane z pracą i rejestracją w systemie ZUS, bezpośrednio związanym z zatrudnieniem.