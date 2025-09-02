Aktualizacja: 02.09.2025 19:00 Publikacja: 02.09.2025 18:40
Foto: Adobe Stock
Przypomnijmy, iż w ubiegły poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował uchwaloną przez Sejm 7 sierpnia nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Doprecyzowywała ona m.in. przesłanki do otrzymania świadczenia 800+, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
– Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, że wszystkie większe środowiska polityczne deklarują jasno, iż 800+ powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy, którzy pracują. (...) Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania. 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy – argumentował wówczas Karol Nawrocki. – Podobnie z ochroną zdrowia (...) Obywatele państwa polskiego są traktowani gorzej, niż nasi goście z Ukrainy. Nie ma na to mojej zgody – dodał.
Po zawetowaniu nowelizacji prezydent złożył w Sejmie własny projekt przepisów dotyczący m.in. prawa do świadczenia 800+ oraz świadczeń zdrowotnych dla Ukraińców.
W reakcji na weto rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że rząd przygotuje do następnego posiedzenia Sejmu (czyli do 8 września) nową propozycję ustawy, która ureguluje kwestie świadczeń dla wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko Ukraińców. Szłapka zaznaczył, że świadczenia, w tym 800+, mają być powiązane z pracą i rejestracją w systemie ZUS, bezpośrednio związanym z zatrudnieniem.
We wtorek projekt ustawy ukazał się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. „Zgodnie z zapowiedziami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyły się prace nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia. W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września” – napisał w mediach społecznościowych wiceminister Maciej Duszczyk.
Przygotowany przez MSWiA projekt przewiduje powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców z aktywnością na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, za osoby aktywne zawodowo w projektowanej ustawie uznane zostaną nie tylko te aktualnie zatrudnione, lecz również te, które były zatrudnione, tj.: osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wychowawczy czy świadczenia emerytalne lub rentowe etc. Jak wyjaśniono, „osoby te pomimo braku aktualnego zatrudnienia pozostają w kręgu osób związanych z rynkiem pracy, bowiem aby nabyć prawo do jednego z tych świadczeń, musiały przez określony czas pozostawać aktywne zawodowo”.
Dodatkowo projekt zakłada, iż cudzoziemcy, którzy zarejestrują się jako bezrobotni, będą mieli możliwość uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego przez okres 3 miesięcy lub w przypadku opiekunów co najmniej 3 dzieci przez okres 6 miesięcy, jeżeli spełniają pozostałe warunki do świadczenia na troje lub więcej dzieci. Jak wyjaśniono, mechanizm ten zabezpieczy cudzoziemców, którzy jeszcze nie podjęli zatrudnienia po przyjeździe do Polski, lub je utracili na pewien okres.
Jednocześnie ZUS ma otrzymać możliwość comiesięcznej weryfikacji w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania na terenie Polski.
Źródło: rp.pl
