Weto Karola Nawrockiego. Rząd ma plan B w kwestii świadczeń dla cudzoziemców

W związku z zawetowaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej pomocy dla Ukraińców, rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o planach gabinetu Donalda Tuska w tej kwestii. - Nie mamy wyjścia - stwierdził.

Publikacja: 26.08.2025 16:44

Rzecznik rządu Adam Szłapka

Rzecznik rządu Adam Szłapka

Agnieszka Kazimierczuk

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, która miała przedłużyć ochronę tymczasową i świadczenia dla uchodźców do marca 2026 roku. Głównym powodem weta jest jego stanowisko, że świadczenie 800 plus powinno być przyznawane tylko tym Ukraińcom, którzy pracują i opłacają składki w Polsce. Nawrocki argumentuje, że obecne przepisy faworyzują Ukraińców niepłacących składek na Fundusz Zdrowia, co jest niesprawiedliwe wobec Polaków. Ponadto prezydent wskazał na konieczność korekty przepisów ze względu na zmienioną sytuację finansową i społeczną w Polsce po 3,5 roku od wybuchu wojny na Ukrainie.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego
Komentarze
Bogusław Chrabota: Zła decyzja prezydenta w sprawie 800+. Karol Nawrocki wywrócił system

W związku z wetem Nawrocki przygotował własny projekt ustawy, który m.in. przewiduje wydłużenie procesu nadawania obywatelstwa z trzech do dziesięciu lat, wprowadzenie kar za nielegalne przekraczanie granicy do 5 lat więzienia oraz przeciwdziałanie szerzeniu ideologii banderowskiej. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego ministra Radosława Sikorskiego, który ocenił, że taka polityka wzmacnia propagandę rosyjską i szkodzi współpracy z Ukrainą. Również rząd wskazał, że weto komplikuje m.in. finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy, koniecznego w sytuacji konfliktu.

Rzecznik rządu zapowiada nową propozycję ustawy

We wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do weta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla Ukraińców. Powiedział, że rząd przygotuje do następnego posiedzenia Sejmu (czyli do 8 września) nową propozycję ustawy, która ureguluje kwestie świadczeń dla wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko Ukraińców. Szłapka zaznaczył, że świadczenia, w tym 800 plus, mają być powiązane z pracą i rejestracją w systemie ZUS, bezpośrednio związanym z zatrudnieniem.

Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce i Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego
Polityka
Pałac Prezydencki reaguje na słowa szefa związku Ukraińców w Polsce. „Kompletny brak wdzięczności"

Rzecznik podkreślił, że brak regulacji może prowadzić do chaosu, dlatego rząd musi wypracować alternatywne rozwiązanie w reakcji na weto prezydenta.

-  Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestię świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców i nie tylko świadczenia 800 plus, tylko wszystkie te, które są potencjalnie możliwe do wypłacenia - mówił Szłapka. Dodał, że świadczenia mają być związane z zatrudnieniem i rejestracją w ZUS. - Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie. Ale ono równolegle pójdzie z bardzo poważną regulacją dotyczącą kwestii uregulowania świadczeń społecznych wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Czyli rozwiązanie szersze niż to, o którym mówił pan prezydent - dodał.

Szłapka poinformował także, że na zwołanym przez Karola Nawrockiego na 27 sierpnia posiedzeniu Rady Gabinetowej będą omawiane między innymi te kwestie, a Kancelaria Premiera i Prezydenta pozostają w roboczym kontakcie.

Mateusz Morawiecki
Polityka
„Za symbole banderowskie - deportacja". Morawiecki poparł inicjatywę Nawrockiego

Czy premier weźmie udział w posiedzeniu rady Gabinetowej?

W związku z wątpliwościami, pojawiającymi się szczególnie po stronie opozycji, rzecznik rządu poinformował, że we wtorkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej weźmie udział premier Donald Tusk.

- I zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My potwierdziliśmy, że pan premier też zabierze głos, zgodnie z tradycją – zapowiedział rzecznik rządu.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Karol Nawrocki

