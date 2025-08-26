Weto Karola Nawrockiego. Rząd ma plan B w kwestii świadczeń dla cudzoziemców

Aktualizacja: 27.08.2025 13:19 Publikacja: 26.08.2025 16:44
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Foto: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, która miała przedłużyć ochronę tymczasową i świadczenia dla uchodźców do marca 2026 roku. Głównym powodem weta jest jego stanowisko, że świadczenie 800 plus powinno być przyznawane tylko tym Ukraińcom, którzy pracują i opłacają składki w Polsce. Nawrocki argumentuje, że obecne przepisy faworyzują Ukraińców niepłacących składek na Fundusz Zdrowia, co jest niesprawiedliwe wobec Polaków. Ponadto prezydent wskazał na konieczność korekty przepisów ze względu na zmienioną sytuację finansową i społeczną w Polsce po 3,5 roku od wybuchu wojny na Ukrainie.
W związku z wetem Nawrocki przygotował własny projekt ustawy, który m.in. przewiduje wydłużenie procesu nadawania obywatelstwa z trzech do dziesięciu lat, wprowadzenie kar za nielegalne przekraczanie granicy do 5 lat więzienia oraz przeciwdziałanie szerzeniu ideologii banderowskiej. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, m.in. ze strony byłego ministra Radosława Sikorskiego, który ocenił, że taka polityka wzmacnia propagandę rosyjską i szkodzi współpracy z Ukrainą. Również rząd wskazał, że weto komplikuje m.in. finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy, koniecznego w sytuacji konfliktu.
We wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do weta Karola Nawrockiego wobec ustawy o pomocy dla Ukraińców. Powiedział, że rząd przygotuje do następnego posiedzenia Sejmu (czyli do 8 września) nową propozycję ustawy, która ureguluje kwestie świadczeń dla wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko Ukraińców. Szłapka zaznaczył, że świadczenia, w tym 800 plus, mają być powiązane z pracą i rejestracją w systemie ZUS, bezpośrednio związanym z zatrudnieniem.
Rzecznik podkreślił, że brak regulacji może prowadzić do chaosu, dlatego rząd musi wypracować alternatywne rozwiązanie w reakcji na weto prezydenta.
- Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestię świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców i nie tylko świadczenia 800 plus, tylko wszystkie te, które są potencjalnie możliwe do wypłacenia - mówił Szłapka. Dodał, że świadczenia mają być związane z zatrudnieniem i rejestracją w ZUS. - Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie. Ale ono równolegle pójdzie z bardzo poważną regulacją dotyczącą kwestii uregulowania świadczeń społecznych wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Czyli rozwiązanie szersze niż to, o którym mówił pan prezydent - dodał.
Szłapka poinformował także, że na zwołanym przez Karola Nawrockiego na 27 sierpnia posiedzeniu Rady Gabinetowej będą omawiane między innymi te kwestie, a Kancelaria Premiera i Prezydenta pozostają w roboczym kontakcie.
W związku z wątpliwościami, pojawiającymi się szczególnie po stronie opozycji, rzecznik rządu poinformował, że we wtorkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej weźmie udział premier Donald Tusk.
- I zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My potwierdziliśmy, że pan premier też zabierze głos, zgodnie z tradycją – zapowiedział rzecznik rządu.
Źródło: rp.pl, 300polityka
