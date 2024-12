Podane przez ukraińskiego prezydenta liczby strat wojennych mocno różnią się od tych, które pojawiały się ostatnio w mediach zachodnich. Pod koniec listopada brytyjski tygodnik „The Economist”, powołując się m.in. na dane wywiadów zachodnich, pisał o co najmniej 60–100 tys. poległych ukraińskich żołnierzy oraz około 400 tys. rannych. W lutym, po dwóch latach wojny, Rada Praw Człowieka ONZ informowała o 10 tys. zabitych cywilach, zaznaczając, że prawdziwa skala ofiar wojny może być „znacznie większa”.

Młodych Ukraińców wyślą na front? Deputowany opozycji: to droga donikąd

Według najnowszych doniesień „The Washington Post” prezydent Ukrainy znajduje się pod mocną presją ze strony USA w sprawie obniżenia minimalnego wieku mężczyzn podlegających mobilizacji z 25 do 18 lat. O potrzebie podjęcia „niełatwych decyzji” w sprawie mobilizacji wprost mówił ostatnio sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Zełenski oraz jego otoczenie zaprzeczają, jakoby zdecydowali się na wysyłanie na front 18-latków. Znany ukraiński deputowany z opozycyjnej Europejskiej Solidarności Ołeksij Honczarenko ostrzega, że taka decyzja władz w Kijowie spotkałaby się ze „skrajnie negatywną” reakcją ukraińskiego społeczeństwa.

– To oznaczałoby, że zamierzamy mierzyć się z Rosją ilością żołnierzy. Owszem, możemy obniżyć wiek mobilizowanych do 18 lat i postawimy pod broń 200 tys. żołnierzy. A Rosja w tym samym czasie zmobilizuje kolejne 500 tys. ludzi. Co będziemy robić dalej? Za pół roku będziemy mobilizować 15-latków? To droga donikąd – mówi „Rzeczpospolitej” Honczarenko.