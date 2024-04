Ukraińska ustawa o mobilizacji. Służyć na froncie aż do końca

– Wygląda na to, że nie mamy wielkich rezerw, by zastąpić walczących obecnie żołnierzy. Poza tym Rosja przygotowuje się do kolejnej fali mobilizacji w najbliższych miesiącach, a prawdopodobnie jesienią Kreml ogłosi kolejną. Gdybyśmy w tej sytuacji zdecydowali się na demobilizację, to sami sobie podpisalibyśmy wyrok śmierci – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog. – Nie możemy zmniejszać liczebności naszych wojsk w warunkach, w których Rosja zwiększa swoją armię – przekonuje. Przyznaje zaś, że najdłużej walczący i najbardziej zmęczeni żołnierze potrzebują rotacji, przeniesienia na spokojniejsze odcinki frontu, do np. północnej części Ukrainy na granicę z Białorusią. – Myślę, że do przeprowadzenia niezbędnej rotacji też brakuje rezerw, stąd potrzeba rozszerzenia mobilizacji – uważa.

To uderza w morale

Opozycyjna Europejska Solidarność, z byłym prezydentem Petrem Poroszenką na czele, nie szczędzi krytyki wobec ustawy.

– Brak określonego terminu służby jest kluczowym problemem dla mobilizacji, bo demotywuje ludzi. Ale też przekłada się na morale w armii – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej i jeden z czołowych polityków opozycji. Nie przekonują go argumenty, że w sytuacji możliwej kolejnej fali mobilizacji w Rosji władze w Kijowie nie chcą ryzykować i umożliwiać demobilizacji przynajmniej części ukraińskich żołnierzy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Na Ukrainie przegłosowano ustawę o mobilizacji Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu ustawę dotyczącą mobilizacji. Przyjęcie ustawy było kluczowym elementem działań władz w Kijowie i dowództwa wojskowego w celu aktualizacji ram prawnych dotyczących poboru.

– Człowiek nie jest maszyną czy robotem. Znaczenie ma nie tylko ilość żołnierzy, ale i ich morale, stan psychologiczny. Czy chcemy walczyć z Rosją ilością żołnierzy? Przecież my szybciej się skończymy niż oni. To obiektywna rzeczywistość. Dla żołnierza ukraińskiego wolność jest ważna. Chce czuć się wolnym człowiekiem i wiedzieć, że służy ojczyźnie z własnej woli, a nie z przymusu. I jeżeli jest zmęczony i chce powrócić do rodziny, to powinien mieć takie prawo – twierdzi ukraiński deputowany.