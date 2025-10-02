Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny masowych dezercji rosyjskich żołnierzy w Ukrainie?

Jak statystyki dezercji zmieniały się od początku wojny?

Jak rosyjscy dowódcy próbują zwalczać dezercje?

Jak do dezerterów podchodzi się w armii rosyjskiej, a jak w ukraińskiej?

Czy dezercje wpływają na zdolności bojowe rosyjskich oddziałów na froncie?

– Wszyscy się oburzali, że prowadzeni są jak barany na rzeź. A przecież większość nie miała w ogóle żadnego wojskowego doświadczenia – tylko dwa tygodnie szkolenia, czasami tydzień. (…) Oburzali się, ale szli (do ataku). Bo innego wariantu nie było – opowiadał rosyjski żołnierz o walkach na froncie.

On znalazł inny wariant: uciekł z okopów do domu na Syberii. Nie ukrywał się, ale sam poszedł do miejscowego centrum werbunkowego, by złożyć raport w sprawie zwolnienia z wojska. – Tam w ogóle nie zrozumieli, kim ja jestem i czego chcę – wspominał.

Od początku roku trwa rekordowa fala dezercji z rosyjskiej armii

„Przy utrzymaniu obecnego tempa ucieczek z jednostek na froncie, do końca roku z rosyjskiej armii w Ukrainie zniknie ok. 70 tys. żołnierzy” – piszą ukraińscy analitycy z Frontelligence Insight. Liczebność rosyjskiej armii najezdniczej szacowana jest na ok. 700 tys. żołnierzy.