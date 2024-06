Tego rodzaju deportacje (rozpoczęte w maju) pozwalają władzom uniknąć procedury sądowej, która jest co prawda dość szybka, ale psuje statystykę i może pozbawić awansu (za niedopilnowanie szeregowych, którym udało się uciec z frontu). Wysyłano (nie tylko z Krasnojarska, ale nawet z Moskwy), nie zważając na rany, nakaz meldowania się na policji (po złapaniu na „samowolce”) czy już wyznaczonym posiedzeniu sądu (też w sprawie „samowolki”). W tym ostatnim przypadku zaskoczeni adwokaci dopiero po kilku dniach odkrywali, że ich klienci zniknęli.

– To nie my wymyśliliśmy, to rozkaz samej Moskwy – tłumaczyli na prowincji strażnicy z automatami. Dezerterów wysyłano do rosyjskich wojsk atakujących ukraińską Charkowszczyznę, gdzie straty szturmujących były tak znaczne, że spowolniły natarcie.

Przemoc w jednostkach wojskowych i tłumaczenia Kremla

– Budynek (na terenie jednostki) był pełen po brzegi, ludzie musieli spać na podłodze albo na parapetach w korytarzu. Każdego tygodnia przywozili nowych dezerterów. Oficjalnie nikt z nich nie był zatrzymany czy aresztowany – opowiadał jeden ze złapanych żołnierzy trzymanych w jednostce w Jekaterynburgu na Syberii.

– Proponowali im powrót do Ukrainy, a wtedy skasują sprawę karną, przywrócą żołd i wszystkie ulgi dla rodzin. Prawie wszyscy zostali w tym budynku, czekając na rozprawy sądowe. Ale zimą mianowano nowego dowódcę jednostki i wtedy zaczęto bić dezerterów. A oni zaczęli uciekać – opisywała z kolei sytuację w tej samej jednostce siostra jednego z dezerterów.

„Wysyłani są pozbawieni kompetencji rezerwiści, którzy podpisali kontrakty na zawodowych żołnierzy. Dostaną niebojowe stanowiska, by oswobodzić zajmujących je bardziej doświadczonych żołnierzy potrzebnych do walki na Charkowszczyźnie” – wyjaśniali te praktyki urzędnicy z Kremla niezależnemu portalowi Wiorstka.