Władimir Putin gotowy także na spotkanie z Donaldem Trumpem

Putin deklarował również gotowość na spotkanie z Donaldem Trumpem. W czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez państwową agencję TASS przekonywał, że „na razie nie ma sensu” organizacja takiego spotkania, bo zanim się ono odbędzie, konieczne jest wyeliminowanie „drażliwych czynników”, a proces ten – jak stwierdził - „dopiero się rozpoczyna”.

Putin zapewnił jednak, że osobista rozmowa z Trumpem „byłaby przydatna, ale musi być przygotowana”, a tymczasem „tworzone są warunki do odbudowy relacji, do czego przyczynia się Moskwa”. Dodał - powtarzając słowa prezydenta USA - że „gdyby Trump wygrał wybory w 2020 roku, nie byłoby konfliktu z Ukrainą”. - Obecna sytuacja jest konsekwencją decyzji poprzedniego szefa Białego Domu, Joe Bidena – mówił Putin.

Zamiary NATO, by dozbroić kraje europejskie w związku z tym, że muszą być one gotowe do obrony przed możliwym atakiem ze strony Rosji, Putin nazwał „niewiarygodnym kłamstwem”. - Rosja nie uważa remilitaryzacji NATO za zagrożenie dla siebie – stwierdził też, zaznaczając, że Moskwa dąży do tego, by być samowystarczalna pod względem militarnym.

Putin rzadko spotyka się z dziennikarzami z Zachodu, tym razem jednak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał spotkanie „całkowicie uzasadnionym”. - Analiza pokazuje, że w większości przypadków, jeśli chodzi o bezpośrednią komunikację z prezydentem, nie dochodzi do jej zniekształcania – wyjaśnił Pieskow.