Przed południem zwyżka indeksu WIG20 przekraczała 1 proc. Pozytywne nastroje na krajowym rynku akcji korespondują z zachowaniem większości pozostałych europejskich giełd, na których od samego początku sesji większą aktywność wykazują kupujący. Kolor zielony można było zauważyć zarówno na indeksach zachodnioeuropejskich parkietów, jak i na giełdach z naszej części Europy. Inwestorom nie przeszkadza utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie i przeciągająca się blokada Cieśniny Ormuz. Negocjacje USA z Iranem nie posuwają się naprzód, choć w tym tygodniu ryzyko ponownej eskalacji konfliktu spadło. Mając na uwadze powracający optymizm inwestorów, można przyjąć, że rynki skłaniają się raczej ku optymistycznym scenariuszom dalszego rozwoju wydarzeń, wychodząc z założenia, że przedłużający się impas w negocjacjach nie jest korzystny dla żadnej ze stron.

Wystrzał Modivo, Allegro kontynuuje rajd

Na krajowym parkiecie większość spółek z WIG20 przystąpiła do odrabiania strat. Wzrostom przewodzą drożejące o ok. 5 proc. walory Modivo, odreagowujące przecenę z poprzednich sesji. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także papiery Allegro. Drożeją nieprzerwanie już ósmą sesję z rzędu, osiągając najwyższy kurs od początku 2026 r. Chętnych nie brakuje także na akcje Orlenu, którym pomagają odbijające ceny ropy naftowej. Na celowniku kupujących są również walory KGHM, wspierane rosnącymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Jednocześnie wyraźnie w tyle pozostają akcje banków. Mniej przychylnym okiem inwestorzy spoglądają natomiast na akcje koncernów energetycznych oraz Budimeksu, które znajdują się głęboko pod kreską.

Na szerokim rynku przewaga popytu jest praktycznie niezauważalna. O ponad 20 proc. drożeją akcje Eurotelu i Creotech Quantum. Na drugim biegunie znajdują się przecenione o ponad 15 proc. akcje Niewiadowa. Na rynek trafiła informacja o sprzedaży w ramach ABB puli akcji spółki przez głównego akcjonariusza po cenie znacznie niższej od rynkowej.