Centralna e-Rejestracja ruszyła 1 stycznia 2026 r. Umożliwia ona zapisanie się do lekarza lub na badanie online. Na razie w systemie dostępne są placówki oferujące wizyty u kardiologa oraz badania takie, jak mammografia i cytologia. Teoretycznie skorzystanie z e-rejestracji jest możliwe nie tylko przez internet lub aplikację, ale również w dowolnej placówce. W praktyce jednak dostęp do bazy terminów w innych przychodniach bywa ograniczony.

Reklama Reklama

Centralna e-Rejestracja tylko online?

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, Centralna e-Rejestracja ma być dostępna dla wszystkich pacjentów i nie wykluczać tych, którzy nie korzystają z internetu lub aplikacji. Dlatego umożliwia umówienie się na wizytę w dowolnej placówce również drogą telefoniczną lub osobiście.

Zgodnie z założeniami, na wizytę lub badanie można umówić się za pomocą: