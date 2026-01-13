Reklama

Wielka zmiana w przychodniach od 1 stycznia. Teoria kontra praktyka

Dla osób, które nie używają Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji, skorzystanie z Centralnej e-Rejestracji może nie być takie proste. Jak sprawdził portal Rynek Zdrowia, pacjenci chcący zapisać się telefonicznie lub osobiście na wizytę w dowolnej placówce objętej systemem mogą napotkać problemy.

Publikacja: 13.01.2026 15:48

Bez IKP lub aplikacji skorzystanie z Centralnej e-Rejestracji może nie być proste

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Centralna e-Rejestracja ruszyła 1 stycznia 2026 r. Umożliwia ona zapisanie się do lekarza lub na badanie online. Na razie w systemie dostępne są placówki oferujące wizyty u kardiologa oraz badania takie, jak mammografia i cytologia. Teoretycznie skorzystanie z e-rejestracji jest możliwe nie tylko przez internet lub aplikację, ale również w dowolnej placówce. W praktyce jednak dostęp do bazy terminów w innych przychodniach bywa ograniczony.

Centralna e-Rejestracja tylko online? 

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, Centralna e-Rejestracja ma być dostępna dla wszystkich pacjentów i nie wykluczać tych, którzy nie korzystają z internetu lub aplikacji. Dlatego umożliwia umówienie się na wizytę w dowolnej placówce również drogą telefoniczną lub osobiście.

Zgodnie z założeniami, na wizytę lub badanie można umówić się za pomocą:

  • Internetowego Konta Pacjenta (przez stronę internetową),
  • aplikacji mojeIKP
  • albo bezpośrednio w placówce, która udostępniła swoje terminy (osobiście lub telefonicznie).

„Placówka, która już podłączyła się do programu, ma dostęp do jednej, wspólnej, ogólnopolskiej bazy wolnych terminów i może umówić Cię na wizytę nie tylko u siebie, ale i w innej placówce. W praktyce raczej będzie szukać wolnego terminu dla Ciebie w swoim harmonogramie” – wskazuje Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez rynekzdrowia.pl.

Redakcja sprawdziła, jak działa to w praktyce, wykonując telefony do kilku losowo wybranych placówek, oferujących wizyty u kardiologa w ramach Centralnej e-Rejestracji. Okazało się, że choć teoretycznie każda z nich powinna mieć dostęp do bazy terminów i móc umówić pacjenta nie tylko u siebie, ale także w innym miejscu, to w rzeczywistości nie było to możliwe. Rejestratorzy tłumaczyli, że nie widzą terminów poza wybraną placówką.

Rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas tłumaczył w rozmowie z portalem, że Centralna e-Rejestracja skutecznie działa w całej Polsce, a jednostkowe problemy dotyczące konkretnej placówki mogą wystąpić w każdym systemie. Dodał także, że cały czas trwają szkolenia pracowników z działania e-rejestracji.

Czytaj więcej: Bez aplikacji albo IKP zapisać się do lekarza w Centralnej e-Rejestracji nie jest łatwo

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie
