Statek to Mentor – bryg, który zatonął na południowy wschód od wyspy Kithira na Morzu Egejskim. Był on używany przez Thomasa Bruce’a, siódmego hrabiego Elgina, do transportu rzeźb z ruin Akropolu do Wielkiej Brytanii – poinformowało greckie Ministerstwo Kultury.

Akropol, marmury Elgina i zatonięcie Mentora

Akropol to wzniesienie w Atenach, na którym znajdują się jedne z najważniejszych budowli miasta – przede wszystkim Partenon, świątynia poświęcona Atenie, bogini patronce miasta. Rzeźby, usunięte przez lorda Elgina, obejmują przedstawiający procesję fryz panatenajski, metopy ze scenami walk oraz dekorację tympanonów przedstawiającą narodziny Ateny i spór Ateny z Posejdonem. Thomas Bruce wywiózł także jedną z kariatyd z Erechtejonu. Nie jest pewne, czy nowo odnaleziony fragment pochodzi z samego Partenonu, czy też z innego miejsca na Akropolu.

Po zatonięciu statku Elgin wysłał poławiaczy gąbek, aby zeszli do wraku. Uratowali oni wiele rzeźb, które w 1816 r. zostały sprzedane British Museum, gdzie znajdują się do dziś.

Nowe odkrycia archeologów i spór o zwrot rzeźb

Współcześni archeolodzy prowadzą badania na pozostałościach statku od 2009 r.. Sam wrak jest w dużej mierze zdezintegrowany, jednak odnaleziono różne przedmioty z XIX wieku. Najnowsze badania ujawniły także pozostałości miedzianego poszycia statku oraz glinianego paleniska, z którego prawdopodobnie korzystali członkowie załogi.

Znaleziony fragment to trójkątny marmurowy blok z elementem przypominającym kołek u dołu. Ma on wymiary około 9,3 na 4,7 cm i prawdopodobnie był przymocowana do innych bloków gdzieś na Akropolu – być może na samym Partenonie.

W czasie, gdy lord Elgin usuwał rzeźby, znane dziś jako Marmury Elgina lub Marmury Partenonu, Grecja znajdowała się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Elgin twierdził, że otrzymał odpowiednie upoważnienie od władz osmańskich na ich wywóz. Grecja zwróciła się do British Museum o zwrot rzeźb, argumentując, że Elgin nie posiadał wymaganego pozwolenia oraz podkreślając, że kraj znajdował się wówczas pod okupacją.

Muzeum odmówiło, jednak od 2021 r. – według doniesień – prowadzi rozmowy na temat zwrotu marmurów Elgina rządowi greckiemu. Jak dotąd nie osiągnięto porozumienia. Jednym z problemów jest fakt, że przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii uniemożliwiają British Museum wycofywanie jakichkolwiek artefaktów, co utrudnia ich zwrot do Grecji.

Trwają prace konserwatorskie oraz analizy niedawno odkrytych pozostałości z wraku statku.