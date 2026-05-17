Rosjanie początkowo poinformowali o zestrzeleniu 556 dronów w ciągu nocy i kolejnych 30 rano. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało w komunikacie, że obrona przeciwlotnicza działała w 14 regionach Rosji, a także na okupowanym Krymie oraz nad Morzem Czarnym i Azowskim.

Jednym z celów była infrastruktura krytyczna w rosyjskiej stolicy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w serii kolejnych wpisów w serwisie Telegram, że nad Moskwą i w jej pobliżu zestrzelono około 130 dronów. Dodał, że w samej stolicy w wyniku ataku rannych zostało 12 osób. W pobliżu Moskiewskiej Rafinerii Ropy Naftowej, jak pisze mer, przerwano pracę ekipy budowlanej, ale praca samej rafinerii – według Sobianina – nie została zakłócona. Według mera drony uderzyły natomiast w trzy budynki mieszkalne.

Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę

Kanały monitorujące w Telegramie opublikowały m.in. nagrania pokazujące kilka bezzałogowych statków powietrznych poruszających się synchronicznie obok siebie w kierunku obwodu moskiewskiego. Chwilę potem mieszkańcy Moskwy zaczęli publikować informacje o wielu eksplozjach w mieście, opisywali też, że działa rosyjska obrona powietrzna.

Na skutek ataku w mieście wybuchło kilka pożarów, m.in. na terenie przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji sprzętu elektronicznego, przyrządów kontrolno-pomiarowych i sprzętu optycznego.

Jeden z najsilniejszych ataków od początku pełnoskalowej wojny

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców. Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata.

W związku z atakiem na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo, Żukowski i Szeremietiewo zawieszono odloty i przyloty.