Worobiow poinformował też o dronie, który uderzył w inny blok mieszkalny – w ataku ucierpiało jedno z mieszkań na dziewiątym piętrze. Poszkodowana w ataku miała zostać jedna osoba.



W serwisie Telegram pojawiły się liczne nagrania, na których widać moment uderzenia drona w blok w Ramenskoje.



Tymczasem mer Moskwy, Siergiej Sobianin, informował o dronach strącanych nad Ramenskoje, Domodiedowem, Podolskiem i Kołomną. Seria eksplozji była też słyszana w mieście Żukowskij w pobliżu Moskwy. Szczątki jednego z zestrzelonych dronów spadły na ulicę w mieście. Sobianin podkreśla, że drony były strącane na podejściach do stolicy Rosji, co wskazuje, że to Moskwa miała być celem ataku.

W związku z atakiem dronów działania zawiesiły lotniska Moskwa-Wnukowo, Moskwa-Domodiedowo i Moskwa-Szeremietiewo. Nad ranem lotniska te wznowiły jednak działanie.