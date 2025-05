W miejscowości Troick uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne.

W nocy, ze względów bezpieczeństwa, w związku z atakiem dronów, pracę wstrzymały podmoskiewskie lotniska – Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij.

Ukraińskie drony atakowały w nocy z 27 na 28 maja liczne obwody w Rosji

Drony były strącane w nocy również nad obwodem kałuskim (15) i smoleńskim (11). Przed północą Ministerstwo Obrony Rosji informowało o strącaniu dronów nad obwodem briańskim (59), biełgorodzkim (19), tulskim (13) i kurskim (10). Osiem dronów strącono nad obwodem orłowskim.

W ostatnich dniach dochodziło do intensywnych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę, których celem był m.in. Kijów. W ataku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zginęło na Ukrainie 12 osób – był to największy powietrzny atak Rosji na Ukrainę od początku wojny.