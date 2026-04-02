Obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego pozostaje zamknięty do odwołania
Komunikat w tej sprawie wydały 31 marca TPN oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
„Z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania” – poinformował 31 marca TPN. Ponadto TOPR ogłosił czwarty stopień zagrożenia lawinowego, który aktualnie obowiązuje do czwartku 2 kwietnia do godz. 20:00.
Władze TPN apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu wejścia na teren parku, a także o rezygnację z wszelkiej aktywności turystycznej w Tatrach. Aktualne warunki, jak podkreślają, są skrajnie niekorzystne, a bezpieczeństwo zależy od rozwagi i odpowiedzialnych decyzji turystów.
„Zrezygnuj z wyjścia w góry” – apelują władze TPN i proszą o śledzenie dalszych komunikatów.
W Tatrach zalega duża pokrywa śnieżna. W samym Zakopanem 1 kwietnia rano wynosiła 42 cm, natomiast znacznie wyższa była w samych górach. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 175 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej 116 cm, z kolei na Polanie Chochołowskiej 56 cm.
Obowiązujący obecnie w polskich Tatrach czwarty stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali oznacza, jak informuje TOPR, duże prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia licznych lawin, w tym dużych i bardzo dużych. Pokrywa śnieżna jest słabo związana z podłożem, a poruszanie się w terenie górskim jest bardzo niebezpieczne.
„Ze względu na ogłoszony wysoki stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach Polskich TOPR odradza wszelkiej działalności górskiej. Lawiny mogą spadać samoczynnie, osiągając dna dolin” – ostrzega TOPR w komunikacie na swojej stronie internetowej.
