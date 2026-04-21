– Potrzebna jest Suwerenna Polska, która twardo dba o interesy Polaków i nie ulega żadnej presji, której nie można zastraszyć ani przekupić srebrnikami czy transzami euro! – mówił w maju 2023 r. w warszawskiej hali Expo XXI ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ogłosił przekształcenie swojej partii Solidarna Polska w Suwerenną Polskę.

W tamtym czasie można było odnieść wrażenie, że środowisko Zbigniewa Ziobry pójdzie własną drogą. Ostatecznie jednak wystartowało do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, a w 2024 r. ogłoszono jego zjednoczenie z PiS. Zaś wkrótce nastąpi koniec kariery Ziobry jako lidera własnych partii. Jak ustaliła „Rzeczpospolita” zdecydował o ostatecznej likwidacji obu swoich ugrupowań: Solidarnej Polski i Suwerennej Polski.

Przy okazji ze sceny politycznej znikną też partie innych znanych polityków: Pawła Kukiza i Piotra Liroya-Marca. Podobnie jak partie Ziobry nie złożyły na czas sprawozdań finansowych za ubiegły rok, więc zostaną zlikwidowane.

Terminu na złożenie sprawozdań co roku nie dotrzymuje część z kilkudziesięciu partii w Polsce

Termin na złożenie sprawozdań w PKW wypada rokrocznie 31 marca. Za jego niedotrzymanie przewidziano w ustawie o partiach politycznych surowe konsekwencje – wykreślenie przez sąd. Dlatego lista ugrupowań, które przekroczyły termin, jest co roku obiektem zainteresowania mediów.

Np. w 2022 r. termin omyłkowo przekroczyła partia K’15 Pawła Kukiza oraz ugrupowanie założone przez Lecha Wałęsę – Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej. W 2023 r. sprawozdania nie złożył Twój Ruch, kierowany w przeszłości przez Janusza Palikota, co – jak tłumaczyli działacze – było akurat działaniem celowym. W 2024 r. termin przespały, tym razem omyłkowo. m.in. Polska Jest Jedna prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha oraz Rodacy Kamraci, zarejestrowani przez kontrowersyjne postacie ze styku polityki i internetu – Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego.

Wszystkie wyżej wymienione partie zostały już rozwiązane przez sąd. I choć nazwy niektórych z nich sporo mówiły opinii publicznej, to dopiero przed rokiem po raz pierwszy doszło do prawdziwej sensacji – niezłożenia sprawozdania przez partię odgrywającą ważną rolę na scenie politycznej.

Działacze Nowej Nadziei twierdzą, że złożyli sprawozdanie, jednak nie wyjaśniają, w jakim odbyło się to trybie

Chodzi o Nową Nadzieję Sławomira Mentzena, wchodzącą w skład Konfederacji. Jej działacze twierdzą, że złożyli sprawozdanie w ostatnim dniu terminu, z czym nie zgadza się PKW, a partia została już nieprawomocnie wykreślona przez sąd. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w efekcie środowisko Mentzena założyło nową partię o intrygującej nazwie Imperium Kontratakuje, która ma zmienić nazwę na Nowa Nadzieja. Przed rokiem termin przekroczyła też partia KORWiN Janusza Korwin-Mikkego, byłego politycznego mentora Mentzena.

Solidarna i Suwerenna Polska były dotąd sztucznie utrzymywane w rejestrze przez środowisko Ziobry

Jednak nawet w porównaniu z sytuacją z ubiegłego roku lista partii, które tym razem przekroczyły termin, może robić wrażenie. Jak informuje „Rzeczpospolitą” Krajowe Biuro Wyborcze, sprawozdań nie złożyło aż osiem partii, z czego większość nosi znane nazwy: Solidarna Polska, Suwerenna Polska, Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KUKIZ15, Demokracja, Bezpieczna Polska, Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rodacy Kamraci. Ci ostatni zostali już wykreśleni przez sąd z powodu niezłożenia sprawozdania za 2023 r.

8 partii nie złożyło w tym roku sprawozdań finansowych

Pierwsze dwie z tych partii były utrzymywane w rejestrze, mimo że w 2024 r. otoczenie Zbigniewa Ziobry połączyło się z PiS. Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu w „Rzeczpospolitej”, sprawozdania Solidarnej Polski i Suwerennej Polski były w ostatnich latach regularnie odrzucane przez PKW. Skuteczni Piotra Liroya-Marca to ugrupowanie założone przez rapera i byłego posła Kukiz’15 w 2017 r., najpierw jako stowarzyszenie, a potem partia. Z kolei KUKIZ15 to partia zarejestrowana przez Pawła Kukiza po tym, gdy sąd wykreślił poprzednią – K’15. Choć określenie „zarejestrowana przez Kukiza” nie jest ścisłe, bowiem były rockman użyczył swojego nazwiska, ale do partii nigdy nie przystąpił.

Pozostałe partie z tegorocznej listy też odegrały swoją rolę na scenie politycznej. Demokracja to obecna nazwa Wolnych i Solidarnych, ugrupowania założonego przez legendarnego opozycjonistę Kornela Morawieckiego. W swoim szczytowym okresie miała grupkę posłów w Sejmie i wchodziła w skład nieformalnej koalicji z PiS. Bezpieczna Polska to z kolei partia Leszka Sykulskiego, politologa oskarżanego o sympatyzowanie z Rosją, z którym głośno było po inwazji tego kraju na Ukrainę. Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej powstali zaledwie kilka miesięcy temu i są jednym z kilku ugrupowań o podobnej nazwie.

Dlaczego tak znane partie nie dotrzymały terminu? Jak wynika z naszych informacji, w większości nie jest to skutkiem pomyłki, lecz zaplanowanych działań. Dotyczy to m.in. obu partii Zbigniewa Ziobry.

Jak wynika z naszych informacji, Ziobro uznał niezłożenie sprawozdania za najłatwiejszy sposób likwidacji partii

Na nasze pytania w tej sprawie nie odpowiedział europoseł Patryk Jaki, który kierował Suwerenną Polską podczas choroby i nieobecności w Polsce Zbigniewa Ziobry. Jednak – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – Ziobro po prostu postanowił, że partie przestaną istnieć. – Od czasu zjednoczenia z PiS nie były już pobierane składki członkowskie. Nie było więc pieniędzy, zaś samorozwiązanie partii kosztuje. Najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą jest niezłożenie sprawozdania finansowego – słyszymy w otoczeniu Zbigniewa Ziobry.

– Zawsze byliśmy bardziej stowarzyszeniem niż partią. W tej pierwszej formule cały czas funkcjonują Skuteczni, ja działam bardziej lokalnie. Dlatego postanowiliśmy rozwiązać partię – mówi nam Piotr Liroy-Marzec.

Wracamy do formuły stowarzyszenia raper i były posel Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec

„Partia Bezpieczna Polska zakończyła swoją działalność” – taką wiadomość otrzymaliśmy z kolei od Leszka Sykulskiego.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w partii KUKIZ15. Ta ostatnia próbowała w ostatnich miesiącach zbudować szersze porozumienie z partią Wolność i Dobrobyt byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Federacją dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka. Partie współpracowały pod nazwą Wolni Republikanie i wystawiły nawet własnego kandydata na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach – właśnie Jakubiaka.

W środowisku doszło jednak na początku roku do konfliktu, w efekcie którego koło poselskie Wolni Republikanie zmieniło nazwę na Demokracja Bezpośrednia i wykluczono z niego Marka Jakubiaka. Jak tłumaczył Paweł Kukiz, było to efektem działań Jakubiaka, który zmienił sądownie nazwę swojej partii Federacja dla Rzeczypospolitej na Wolni Republikanie. – W pewnym momencie nagle się dowiadujemy, że Marek Jakubiak zarezerwował sobie nazwę Wolni Republikanie i mianował się prezesem. I na tym cała zabawa się skończyła – relacjonował Kukiz.

Jakubiak z kolei nie szczędził ostrych słów Kukizowi. – Te relacje od początku były bardzo dziwne – mówił na antenie Telewizji Republika.

Jak tłumaczy nam prezes partii KUKIZ15, Jarosław Sachajko, decyzja o niezłożeniu sprawozdania spowodowana jest właśnie konfliktem z Jakubiakiem. – Sekretarzem partii jest Marek Jakubiak. Dalsza współpraca po jego występach jest niemożliwa. Marek nie przeprosił za swoje wybryki, więc niestety ten podmiot przestaje istnieć – mówi nam Sachajko.