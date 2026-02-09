Państwowa Komisja Wyborcza regularnie odrzuca sprawozdania obu partii Zbigniewa Ziobry

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, 12 stycznia Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe obu partii Ziobry za 2024 r.. Jak wynika z dokumentów PKW, Solidarna Polska w 2024 r. uzyskała przychody w łącznej wysokości 5 tys. zł, a głównym powodem odrzucenia sprawozdania było „nieudzielenie wyjaśnień na pytania Państwowej Komisji Wyborczej”. PKW pisze, że chciała uzyskać od Solidarnej Polski dokumenty potwierdzające, że jej finansowanie było zgodne z przepisami ustawy o partiach politycznych, mówiących m.in. o tym, że partia może pozyskiwać środki wyłącznie od osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. I dodaje, że partia nie odbierała korespondencji od PKW, mimo że „była ona wysyłana dwukrotnie oraz awizowana”.

Partia nie udzieliła jednak żadnych odpowiedzi i nie przesłała żadnych dokumentów fragment uchwały PKW na temat Solidarnej Polski

Suwerenna Polska w 2024 r. miała wpływy w wysokości 29 tys. zł. Powody odrzucenia sprawozdania były nieco inne. Jak pisze PKW w swojej uchwale, była to konsekwencja odrzucenia innego sprawozdania: z udziału Suwerennej Polski w wyborach samorządowych w 2024 r., w których zdążyła uczestniczyć przed rzekomym połączeniem z PiS. Zdaniem PKW Suwerenna Polska w wyborach popełniła błąd, uzyskując finansowanie komitetu wyborczego z wpłat od osób fizycznych z pominięciem funduszu wyborczego.

I nie jest to pierwszy przypadek, gdy PKW odrzuca sprawozdania zarówno Solidarnej, jak i Suwerennej Polski. Podobnie było przed rokiem. Powodem były wówczas wątpliwości wokół wspomnianej imprezy w hali Expo XXI, podczas której doszło do rzekomego przekształcenia Solidarnej Polski w Suwerenną Polskę.

Specjaliści od finansowania partii politycznych od początku przekonywali, że impreza była nielegalna, o czym pisała już w 2023 r. Wirtualna Polska. Chodzi o to, że zgodnie z prawem jedna partia nie może finansować drugiej, a tak było właśnie w tym przypadku – Solidarna Polska zapłaciła za konwencję Suwerennej Polski.

Ta argumentacja znalazła się w uchwale o odrzuceniu sprawozdania Suwerennej Polski z 2023 r.. Jednak w przypadku Solidarnej Polski głównym powodem – podobnie jak teraz – było nieodpowiadanie na pytania PKW. „W związku z niedoręczeniem dokumentów niezbędnych do zbadania sprawozdania oraz powstałymi pytaniami w zakresie złożonych dokumentów, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do partii z szeregiem pytań oraz prośbą o doręczenie brakujących dokumentów. Z uwagi na brak odpowiedzi na pytania (…) uzasadnione jest zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym Partia pozyskiwała swój majątek z niedozwolonych źródeł” – pisała PKW. Wówczas roczny budżet Solidarnej Polski był wielokrotnie wyższy niż dziś i wynosił 257 tys. zł. Z dokumentów Suwerennej Polski wynikało z kolei, że w okresie sprawozdawczym pozyskała środki w łącznej wysokości 123 tys. zł.