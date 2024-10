Marek Migalski: Po co PiS łączy się z Suwerenną Polską i dlaczego ma to sens

Po pierwsze, bo ta fuzja jest dziś wielokrotnie tańsza, niż byłaby kilka lat temu. Tak jak mieszkanie czy samochód kupuje się chętniej, gdy ich wartość spada, tak i cena, którą PiS będzie musiało zapłacić za przejęcie Suwerennej Polski, jest obecnie niższa, niż byłaby w czasach, gdy od Ziobry i jego kolegów zależała trwałość rządów Zjednoczonej Prawicy. Nie bez znaczenia jest też stan zdrowia lidera Suwerennej Polski, który ułatwia przejęcie jego partii. To brutalne, ale taka właśnie jest prawda – politycy Suwerennej Polski są dziś „na musiku”, więc Jarosław Kaczyński stanie się ich prezesem za cenę o wiele niższą niż ta, którą musiałby zaoferować przed 15 października 2023 roku.

Z pomocą ziobrystów Jarosław Kaczyński chce odebrać część wyborców Konfederacji

Po drugie, włączenie Suwerennej Polski do PiS wzmocni antyeuropejski i nacjonalistyczny nurt wewnątrz partii. To ważne dla jej prezesa z jednego powodu – odbierze nieco antyunijnego wiatru Konfederacji. Jak powszechnie wiadomo, Kaczyński bardzo dba o to, by pomiędzy nim a prawicową ścianą nic silnego nie wyrosło. Nie zawsze udawało mu się zapobiec powstawaniu relewantnych podmiotów w tym miejscu sceny politycznej (by wspomnieć na przykład Ligę Polskich Rodzin), ale zawsze był na tym punkcie uczulony i lubił mieć się na baczności. Antyzachodniość, którą reprezentuje Ziobro et consortes, pozwoli lokatorowi budynku przy Nowogrodzkiej skuteczniej konkurować ze Sławomirem Mentzenem (zwłaszcza w czasie rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej, w której udział już zadeklarował szef Konfederacji).

Suwerenna Polska potrafi się bić i robić dobre wyniki

Z tym związana jest trzecia przyczyna wciągnięcia szalupy Suwerennej Polski na pokład PiS – chęć zatrzymania u siebie szeregu polityków, którzy w innym przypadku mogliby zasilić szeregi konfederackie. Zatem nie tylko chodzi Kaczyńskiemu o kwestie programowe, ale także personalne. Ostatnia elekcja parlamentarna i europejska pokazała, że posłowie Suwerennej Polski potrafią się bić i „wykręcają” bardzo dobre wyniki, często przeskakując umieszczonych wyżej na liście zasłużonych działaczy partyjnych. Nie bez znaczenia jest także duża umiejętność poruszania się w mediach społecznościowych i – szerzej – w internecie. Jest to o tyle ważne, że to istotne miejsce pozyskiwania młodych wyborców, którzy zdecydowali o zwycięstwie obecnej koalicji i mogą rozstrzygnąć o ewentualnym powrocie PiS do władzy. Biorąc pod uwagę fakt, że konfederaci bardzo dobrze poruszają się w internecie, nie pomylił się Kaczyński, wyciągając rękę do równie sprawnych w tej materii ziobrystów. I nawet jeśli będą sprawiać kłopoty w partii, to – zgodnie z pewnym obrazowym powiedzeniem – lepiej mieć ich w namiocie, by sikali poza nim, niż zostawić ich na zewnątrz i narazić się na…