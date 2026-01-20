Aktualizacja: 20.01.2026 08:02 Publikacja: 20.01.2026 07:47
Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Art Service
Postawienia Zbigniewa Ziobry przed sądem chciałoby 52 proc. Polaków. Wśród nich 35 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 17 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów (11 proc. „zdecydowanie” i 11 proc. „raczej nie”), 26 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.
Podjęcia działań zmierzających do sprowadzenia Ziobry najbardziej oczekują osoby popierające Koalicję Obywatelską (92 proc. badanych z tej grupy wybrało odpowiedzi „tak” i „raczej tak”) powyżej 60. roku życia (57 proc.), z wyższym wykształceniem (56 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (odpowiednio 89 proc. i 83 proc.). Mieszkańcy największych miast również częściej popierają działania rządu – 63 proc. z nich jest za ekstradycją byłego ministra sprawiedliwości.
Największy opór wobec sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – przeciwko jest 55 proc. z nich. Przeciwni są również sympatycy Karola Nawrockiego – wśród osób, które poparły go w pierwszej turze wyborów, 50 proc. jest przeciw, a w drugiej turze – 40 proc.
Prokuratura Krajowa, prowadząca postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Zarzuty wobec Ziobry dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratorów Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Śledczy uważają, że Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.
7 listopada 2025 r. Sejm uchylił Ziobrze immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził zgodę także na zatrzymanie i aresztowanie b. ministra. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów i o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.
Obecnie Ziobro objęty jest azylem i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.
