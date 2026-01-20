Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są wyniki sondażu dotyczącego sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski?

Kto najbardziej popiera, a kto jest przeciwny sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry?

Czego dotyczą zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze przez Prokuraturę Krajową?

Dlaczego Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech i jakie ma to konsekwencje prawne?

Postawienia Zbigniewa Ziobry przed sądem chciałoby 52 proc. Polaków. Wśród nich 35 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 17 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów (11 proc. „zdecydowanie” i 11 proc. „raczej nie”), 26 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Kto jest „za” sprowadzeniem Zbigniewa Ziobry do Polski, a kto „przeciw”?

Podjęcia działań zmierzających do sprowadzenia Ziobry najbardziej oczekują osoby popierające Koalicję Obywatelską (92 proc. badanych z tej grupy wybrało odpowiedzi „tak” i „raczej tak”) powyżej 60. roku życia (57 proc.), z wyższym wykształceniem (56 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (odpowiednio 89 proc. i 83 proc.). Mieszkańcy największych miast również częściej popierają działania rządu – 63 proc. z nich jest za ekstradycją byłego ministra sprawiedliwości.

Największy opór wobec sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – przeciwko jest 55 proc. z nich. Przeciwni są również sympatycy Karola Nawrockiego – wśród osób, które poparły go w pierwszej turze wyborów, 50 proc. jest przeciw, a w drugiej turze – 40 proc.