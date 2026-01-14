Aktualizacja: 14.01.2026 11:09 Publikacja: 14.01.2026 10:46
Zbigniew Ziobro od dawna przebywa poza Polską
Foto: PAP
Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech.
Pytany o swój stan zdrowia (Jarosław Kaczyński mówił dzień wcześniej, że ewentualny pobyt w areszcie mógłby doprowadzić do jego „przedwczesnej śmierci”) Ziobro poinformował, że przez ostatni tydzień przechodził badania.
- Badam się, to jest moim obowiązkiem (...) lekceważyłem za długo te obowiązki, wyciągnąłem wnioski. Zobaczymy jakie będą wyniki – podkreślił były minister sprawiedliwości, który w ostatnim czasie walczył z poważną chorobą nowotworową.
- Mam nadzieję, że mimo nowotworu, który ufam, że pokonałem, będę mógł zwalczyć ten popełniający liczne przestępstwa rząd, wrócić i rozliczyć odpowiedzialnych za przestępstwa. To mnie bardzo motywuje – dodał Ziobro, który od dłuższego czasu z własnej woli przebywa poza Polską (podróżował między Belgią, gdzie na co dzień mieszka, a Węgrami).
Ziobro ujawnił, że na dokumencie przyznającym mu azyl jest data 22 grudnia. A kiedy złożył wniosek? Na to pytanie nie odpowiedział, bo – jak mówił - „wniosek jest gdzieś złożony w węgierskim urzędzie”. - Od momentu, kiedy złożyłem wniosek, nigdzie nie zaprzeczałem temu w polskich mediach – zapewnił jednocześnie.
- Dostałem azyl dlatego,że jestem ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda Tuska, który mści się za mnie za to, że jako prokurator generalny prowadziłem liczne śledztwa dotyczące wielkiej i prawdziwej korupcji najbliższych współpracowników Donalda Tuska, takich jak Roman Giertych, Sławomir Nowak, Włodzimierz Karpiński. Tam chodziło o miliardy – mówił następnie Ziobro.
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości
Na uwagę, że zarzuty przeciwko żadnemu z tych polityków nie zostały potwierdzone wyrokiem sądu, Ziobro odparł, że „Nowak był aresztowany przez sądy, które kochają Platformę Obywatelską, a dopiero po interwencjach nerwowych Donalda Tuska (...) wyszedł na wolność”. - Pan Roman Giertych ma skręconą sprawę - dodał.
- Jeśli sądy stosowały areszt to znaczy, że jest coś co wskazywało... A to że teraz prokuratura te sprawy zamiata pod dywan... Cóż ja poradzę, taką mają władzę. Po to przejęli nielegalnie prokuraturę, by skręcać sprawy, umarzać swoje i wymyślać fałszywe afery jak w moim przypadku – kontynuował Ziobro.
Były minister sprawiedliwości mówił też, że prokuratura w Polsce działa obecnie nielegalnie. - Wrócę nawet dzisiaj w ciągu kilku godzin, jeśli zostanie przywrócony (właściwy) stan prawny w Polsce. Będę go interpretował tak, jak interpretują go ustawy - dodał.
Jako dowód na to, że w Polsce łamana jest praworządność, Ziobro wskazał odpowiedź, jakiej udzielił mu na pytanie ChatGPT. - Ten lewicowy bardziej, nie Grok – zaznaczył. – Napisałem (w ChatGPT): czy ministrowie mogą uchylać ustawy na podstawie rozporządzeń w Polsce. Jaka jest odpowiedź? Nie. Kropka. To (Waldemar) Żurek zrobił - podkreślił. Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniające zasady przydziału spraw w sądach powszechnych. Po nowelizacji wybieranie składów kolegialnych poprzez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) pozostaje zasadą, ale „w wyjątkowych przypadkach” można poprzestać na wylosowaniu tylko sędziego referenta, a pozostałych dwóch członków składu trójkowego będzie mógł wyznaczyć przewodniczący wydziału.
Dopytywany o decyzję dotycząca zwrócenia się do władz Węgier z prośbą o azyl i słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który we wtorek w Londynie mówił, że on by nie wyjeżdżał z Polski w takiej sytuacji, Ziobro odparł, że „bardzo szanuje prezydenta”. - Wspieram go i dziękuję za słowa, gdy mówi, że nie mogę liczyć na sprawiedliwy proces (...). Jako minister sprawiedliwości, który 10 lat nadzorował procesy w wymiarze prokuratury i coś wie na temat wymiaru sprawiedliwości uważam, że podjąłem racjonalną, słuszną i skuteczną decyzję. Ponieważ głównym celem ataku dzisiaj tej zgrai Tuska jestem ja. Chodzi o to, aby mnie niszczyć, a przy okazji PiS, poprzez to, że byłbym (...) w łańcuchach przeprowadzany przed ustawione sądy, pod kamerami TVN i TVP, byłby przekaz sączony kłamstw. Oni chcą mi zamknąć usta – mówił Ziobro.
A co stanie się jeśli w kwietniowych wyborach parlamentarnych na Węgrzech władzę straci Fidesz Viktora Orbána? Lider opozycyjnej partii TISZA (Partia Szacunku i Wolności) Péter Magyar zapowiedział, że jeśli przejmie władze wycofa azyl dla polskich polityków (oprócz Ziobry ma go na Węgrzech również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski). - Przede wszystkim jestem wdzięczny premierowi Orbánowi za jego odwagę, że podjął taką decyzję, trudną decyzję z jego punktu widzenia w procesie wyborczym – odparł mówiąc, że z premierem Węgier łączą go „wartości”. - Suwerenność, rodzina, chrześcijaństwo (...). Wie pan jaki Budapeszt jest bezpieczny? - mówił.
- Pan Bóg jest sprawcą wszystkiego i czuwa nad wszystkim. Zdaję się na palec Boży – dodał pytany czy w przypadku wygranej Magyara będzie się starał o azyl w innym kraju. - Może tak, może nie – uciął temat. - Będę zawsze walczył, nikt mnie nie złamie, żadne hejty, żadne nagonki – dodał.
Źródło: rp.pl
