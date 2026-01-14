Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro ujawnia: Mam azyl od 22 grudnia

Pytany o swój stan zdrowia (Jarosław Kaczyński mówił dzień wcześniej, że ewentualny pobyt w areszcie mógłby doprowadzić do jego „przedwczesnej śmierci”) Ziobro poinformował, że przez ostatni tydzień przechodził badania.

- Badam się, to jest moim obowiązkiem (...) lekceważyłem za długo te obowiązki, wyciągnąłem wnioski. Zobaczymy jakie będą wyniki – podkreślił były minister sprawiedliwości, który w ostatnim czasie walczył z poważną chorobą nowotworową.

- Mam nadzieję, że mimo nowotworu, który ufam, że pokonałem, będę mógł zwalczyć ten popełniający liczne przestępstwa rząd, wrócić i rozliczyć odpowiedzialnych za przestępstwa. To mnie bardzo motywuje – dodał Ziobro, który od dłuższego czasu z własnej woli przebywa poza Polską (podróżował między Belgią, gdzie na co dzień mieszka, a Węgrami).