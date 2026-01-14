Aktualizacja: 14.01.2026 09:14 Publikacja: 14.01.2026 07:53
Radosław Fogiel
Foto: TV.RP.PL
Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Fogla pytano, czy Ziobro konsultował tę decyzję z kierownictwem PiS.
– Pan minister Ziobro sam podjął taką decyzję, złożył taki wniosek – odparł. Dodał, że „odpowiednie instytucje”, czyli w tym przypadku węgierski sąd uznał, że jest uprawnione podejrzenie, iż Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
Dopytywany, czy Ziobro konsultował tę decyzję z Jarosławem Kaczyńskim Fogiel odparł, że „nic mu na ten temat nie wiadomo”. – To nie jest kwestia partyjna, to jest kwestia stanu, w którym jest dzisiaj nasze państwo – dodał, podkreślając że problemem jest, iż kraj należący do UE, będący stroną Konwencji Genewskiej uznał, iż spełnione są przesłanki, by przyznać azyl Ziobrze.
– Myślę, że Zbigniew Ziobro z dużym prawdopodobieństwem sądził, że proces może mieć charakter polityczny – podkreślił Fogiel, który przywołał przy tym wypowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Żurek w rozmowie z Onetem mówił o Ziobrze: „Naprawdę, jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli, służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego”. Dodał jednocześnie, że Polska stosuje „prawo i jego reguły”. Potem tłumacząc się z tych słów mówił, że zastosował „figurę retoryczną”.
Radosław Fogiel, poseł PiS
– Bądźmy dorośli i traktujmy się poważnie. Gdyby jakiś bandzior przyszedł pod pana dom i powiedział: piękny budynek, szkoda by było, gdyby coś mu się stało, odebrałby pan to jako groźbę. Słowa mają znaczenie. Jeśli minister sprawiedliwości fantazjuje o przywiezieniu kogoś w bagażniku, to jest to wydźwięk jednoznaczny – mówił Fogiel, kierując te słowa do prowadzącego rozmowę Konrada Piaseckiego.
Na pytanie, czy Ziobro swoją decyzją pomaga PiS-owi czy szkodzi tej partii, Fogiel odparł, że „to nie jest kwestia pomagania PiS-owi”.
– Oczywiste jest, że to, że dzisiaj Zbigniew Ziobro jest ścigany przez aparat państwa Tuska ma związek z tym, że jest politykiem opozycji. Nie on jeden. Problem jest poważniejszy. To jest problem, jeżeli zewnętrzny kraj, na podstawie prawa międzynarodowego uznaje, że obywatele polscy mają prawo do azylu politycznego, to znaczy że z naszą praworządnością jest coś bardzo nie tak – podkreślił.
– Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj za zadanie walczyć z tym fatalnym rządem. Zbigniew Ziobro jest egzemplifikacją tego, z jakim państwem i z jaką władzą mamy do czynienia – dodał.
O wniosku Ziobry o azyl Fogiel mówił też, że jest to „indywidualna decyzja” i dodał, że każdy sam ocenia sytuację, w której się znalazł.
