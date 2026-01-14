Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Fogla pytano, czy Ziobro konsultował tę decyzję z kierownictwem PiS.

– Pan minister Ziobro sam podjął taką decyzję, złożył taki wniosek – odparł. Dodał, że „odpowiednie instytucje”, czyli w tym przypadku węgierski sąd uznał, że jest uprawnione podejrzenie, iż Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces.

Dopytywany, czy Ziobro konsultował tę decyzję z Jarosławem Kaczyńskim Fogiel odparł, że „nic mu na ten temat nie wiadomo”. – To nie jest kwestia partyjna, to jest kwestia stanu, w którym jest dzisiaj nasze państwo – dodał, podkreślając że problemem jest, iż kraj należący do UE, będący stroną Konwencji Genewskiej uznał, iż spełnione są przesłanki, by przyznać azyl Ziobrze.

– Myślę, że Zbigniew Ziobro z dużym prawdopodobieństwem sądził, że proces może mieć charakter polityczny – podkreślił Fogiel, który przywołał przy tym wypowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Żurek w rozmowie z Onetem mówił o Ziobrze: „Naprawdę, jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli, służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego”. Dodał jednocześnie, że Polska stosuje „prawo i jego reguły”. Potem tłumacząc się z tych słów mówił, że zastosował „figurę retoryczną”.