Mastalerek był pytany czy znajduje usprawiedliwienie dla Zbigniewa Ziobry, który w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. - Ja w ogóle się tym nie zajmuje, patrzę tylko jak ta sprawa wpłynie na przyszłość - odparł.

Marcin Mastalerek: Teraz ministrami sprawiedliwości będą tylko mściciele

Były rzecznik PiS dopytywany, czy gdyby znów był rzecznikiem partii znalazłby usprawiedliwienie dla decyzji Ziobry odparł: „Myślę, że znalazłbym dobre uzasadnienie”.

- Na szczęście nie muszę i mogę zająć się przyszłością. (...) przez to co dzieje się z ministrem Ziobrą i co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, w przyszłości nie będzie już takich ludzi na funkcji ministra sprawiedliwości jakim był np. prof. Lech Kaczyński, czyli ludzi z autorytetem, (...) będą już tylko po ministrze (Waldemarze) Żurku mściciele. I nikt poważny na to stanowisko nie przyjdzie. I jeśli PiS wróci do władzy to jakiś mściciel zostanie ministrem sprawiedliwości – ocenił.

- Dziś ci, którzy podśmiewają się z ministra Ziobry, że tchórzliwie się zachował sami pewnie będą występowali o azyl i ci drudzy będą się z nich śmiali. Tak zaczyna wyglądać polska polityka – dodał Mastalerek.