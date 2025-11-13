Aktualizacja: 13.11.2025 22:17 Publikacja: 13.11.2025 13:07
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
„Jesteśmy partią ludzi biorących odpowiedzialność za własne życie. Tacy ludzie są nadzieją na to, że zatrzymamy Imperium Zła, ochronimy wolność, własność i sprawiedliwość oraz przywrócimy normalność!” – oświadczył w 2022 r. Sławomir Mentzen. Ogłosił, że kierowana przez niego partia, założona w przeszłości przez Janusza Korwin-Mikkego pod nazwą KORWiN, będzie odtąd nazywać się Nowa Nadzieja.
Czytaj więcej
Stowarzyszenie "Nowa Nadzieja" wzywa partię Sławomira Mentzena do zmiany nazwy. "Partia KORWiN mi...
Wówczas Sławomir Mentzen nie był nawet posłem. Dziś jest jednym z liderów Konfederacji, w skład której wchodzą Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy. Ma też za sobą udaną kampanię prezydencką, w której zajął trzecie miejsce z wynikiem 14,8 proc. Wkrótce może jednak zostać bez partii. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, już 21 listopada Nowa Nadzieja może zostać wykreślona z rejestru partii politycznych.
To konsekwencja niezłożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok, o czym jako pierwsza w maju poinformowała „Rzeczpospolita”. Napisaliśmy, że spośród 97 partii działających w Polsce tego obowiązku nie dopełniło siedem, na co miały czas do 31 marca. Cztery z nich mają nazwy niewiele mówiące opinii publicznej: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska, Porozumienie Samorządowe, OK Polska i Zdrowa Polska. Te bardziej znane to Rodacy Kamraci, założeni przez przebywających obecnie w areszcie patostreamerów Wojciecha O., pseudonim „Jaszczur”, i Marcina O., a także Nowa Nadzieja oraz KORWiN.
Najbardziej znane z nich to KORWiN i Nowa Nadzieja
Ta ostatnia nazwa może być myląca, bo wcale nie chodzi o dawną nazwę Nowej Nadziei, lecz nową partię Janusza Korwin-Mikkego, założoną w 2024 r., gdy rozstał się z Konfederacją. Jej pełna nazwa brzmi Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, więc nieco różni się od dawnej nazwy Nowej Nadziei: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja.
Powód niezłożenia sprawozdań? W maju wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo przekonywał nas, że wbrew informacjom podawanym przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdanie do niej wpłynęło. – Razem z opinią biegłego rewidenta zostało złożone w terminie, a konkretnie w jego ostatnim dniu – mówił „Rzeczpospolitej”. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że błąd Nowej Nadziei polegał na złożeniu sprawozdania przez osobę do tego nieuprawnioną.
Z kolei Janusz Korwin-Mikke tłumaczył nam, że skarbnik wysłał sprawozdanie w terminie, tyle że e-mailem, czego nie uznała PKW. Dodawał, że nie zostało ono przyjęte, więc skarbnik wysłał sprawozdanie pocztą tradycyjną, jednak już po przekroczeniu czasu na jego złożenie.
Czytaj więcej
Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła o wykreślenie z ewidencji Nowej Nadziei, której prezesem jes...
Z punktu widzenia PKW nie ma to większego znaczenia. Przepisy ustawy o partiach politycznych są bardzo restrykcyjne dla spóźnialskich i zapominalskich. Przewidują, że niezależnie od powodu niezłożenia sprawozdania czy długości spóźnienia PKW występuje do sądu o delegalizację partii. Spośród siedmiu partii, które nie dopełniły formalności, nie dotyczy to tylko Rodaków Kamratów, bo zostali wykreśleni z rejestru już wcześniej z powodu niezłożenia sprawozdania za 2023 r.
Zaś delegalizacja pozostałych sześciu partii może nastąpić już za kilka dni. Sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie informuje nas, że terminy posiedzeń w ich sprawie wyznaczono na piątek 21 listopada. Jak wynika z naszych rozmów z osobami znającymi przebieg podobnych postępowań, zazwyczaj odbywają się one bardzo szybko i mogą zostać zamknięte w ciągu jednego posiedzenia. – Będziemy starali się w pełni wykorzystać przysługujące nam prawa na drodze sądowej. Rzadko zdarza się wygrać z PKW, ale były już takie przypadki – mówi „Rz” Bartłomiej Pejo.
Oznacza to, że dni Nowej Nadziei wydają się być policzone, choć cały proces przeciągnie się o miesiące w przypadku złożenia przez partię odwołania do Sądu Administracyjnego. Nie byłby to pierwszy przypadek wykreślenia z rejestru partii posiadającej posłów w Sejmie, bo w 2023 r. z podobnego powodu spotkało to ugrupowanie Pawła Kukiza Kukiz’15. Po raz pierwszy ma jednak dotyczyć to partii o tak dużym znaczeniu na scenie politycznej.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Konsekwencje? Formalnie nie będą duże. Nowa Nadzieja nie otrzymuje subwencji, bo ta trafia do Konfederacji. Jedyne, co będą musieli zrobić działacze Nowej Nadziei, to zarejestrować nową partię. Nieoficjalnie wiadomo, że mają zamiar to zrobić, jednak z rejestru partii politycznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy nie wynika, by zostało już zarejestrowane nowe ugrupowanie, które można łączyć ze Sławomirem Mentzenem. Trzeba do tego tysiąca podpisów, co dla ugrupowania posiadającego rozbudowaną bazę członkowską nie powinno stanowić większego problemu. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już, że dwie nowe partie zarejestrował już Janusz Korwin-Mikke: Radykalną Prawicę oraz Konfederację o nazwie do złudzenia przypominającą ugrupowanie Mentzena i Bosaka.
Zdaniem socjologa z UJ prof. Jarosława Flisa straty dla Nowej Nadziei będą głównie wizerunkowe. – Dotąd z podobnego powodu były wykreślane z rejestru partie kanapowe, obumierające lub słabe organizacyjnie. Po raz pierwszy ma dotknąć to partii rosnącej w sondażach, której kandydat otrzymał kilkanaście procent w wyborach prezydenckich. To poważny uszczerbek na jej wiarygodności – komentuje ekspert.
socjolog prof. Jarosław Flis
Jednak jego zdaniem Nowa Nadzieja może przekuć te problemy w sukces. – Może przedstawiać się jako partia antysystemowa, chcąca wywrócić stolik, która nagle staje się ofiarą represji ze strony obozu rządowego. I to w związku z uchybieniem, z którego powodu nawet studenta nie wykreślono by z listy żaków – dodaje.
Prof. Flis zauważa, że Nowa Nadzieja, jak i Konfederacja może podawać więcej argumentów za rzekomym byciem ofiarą władzy. W marcu Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. z powodu m.in. nieścisłości w rozliczeniu 20 tys. banerów czy zakupie alkoholu za ok. 60 zł. Jak wyliczała PKW, komitet miał przyjąć niezgodnie z przepisami korzyści majątkowe wysokości 47 tys. zł. Dodatkowo sprawozdanie zostało złożone kilkanaście godzin po terminie. Minął on 9 września ubiegłego roku, a wpłynęło do PKW następnego dnia o godz. 11.31.
Na początku sierpnia PKW odrzuciła kolejne sprawozdanie finansowe, tym razem komitetu wyborczego Konfederacji Nowej Nadziei z wyborów uzupełniających do Senatu. Głównym powodem było stwierdzenie, że 13,4 tys. zł przychodów komitetu pochodziło z niedozwolonego źródła. Jednak przy okazji też się okazało, że sprawozdanie wpłynęło po terminie – tym razem dwa dni później.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Z kolei we wrześniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji za ubiegły rok, co jest konsekwencją wcześniejszego odrzucenia sprawozdania z wyborów europejskich. Przy okazji PKW odrzuciła informację finansową o otrzymanej subwencji i wydatkach, kwestionując m.in. zakup tysiąca czapek wyborczych z napisem „Mentzen 2025” o wartości ponad 17 tys. zł. Tym razem skutki mogą być dotkliwe. W efekcie Konfederacja ma stracić subwencję na trzy lata, czyli w sumie 25 mln zł. Zapowiedziała odwołanie od tej decyzji do Sądu Najwyższego
Zdaniem prof. Jarosława Flisa, nie oceniając indywidualnie każdego z tych przypadków, system związany z finansowaniem partii politycznych powinien zostać przemyślany na nowo. – W innych dziedzinach życia, np. w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie jest tak proste nałożenie wielomilionowej kary na jakąś instytucję. Państwowa Komisja Wyborcza z niewiadomych powodów jest de facto sądem wyposażonym w najostrzejsze konsekwencje w Polsce, choć chyba sama nie chciałaby ich posiadać – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Jesteśmy partią ludzi biorących odpowiedzialność za własne życie. Tacy ludzie są nadzieją na to, że zatrzymamy Imperium Zła, ochronimy wolność, własność i sprawiedliwość oraz przywrócimy normalność!” – oświadczył w 2022 r. Sławomir Mentzen. Ogłosił, że kierowana przez niego partia, założona w przeszłości przez Janusza Korwin-Mikkego pod nazwą KORWiN, będzie odtąd nazywać się Nowa Nadzieja.
Wówczas Sławomir Mentzen nie był nawet posłem. Dziś jest jednym z liderów Konfederacji, w skład której wchodzą Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy. Ma też za sobą udaną kampanię prezydencką, w której zajął trzecie miejsce z wynikiem 14,8 proc. Wkrótce może jednak zostać bez partii. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, już 21 listopada Nowa Nadzieja może zostać wykreślona z rejestru partii politycznych.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Po 100 dniach prezydentury głowa państwa wyrasta na przywódcę łączącego przeciwników rządu Donalda Tuska. Powrót...
Czy partie prawicowe mogłyby z inspiracji prezydenta Karola Nawrockiego utworzyć koalicję zdolną do przejęcia wł...
3 grudnia na moją osobistą interwencję, odbędzie się w Sejmie wystawa twórczości graficznej posła (PiS Marka) Su...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - mówił na konferencji pr...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas