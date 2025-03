– Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w poniedziałek sprawozdanie finansowe Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Pełne uzasadnienie tej decyzji znajdzie się w uchwale PKW dotyczącej tej sprawy – poinformował „Rzeczpospolitą” rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

Z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że za odrzuceniem sprawozdania głosowało wszystkich 8 członków PKW obecnych podczas posiedzenia, mającego miejsce w poniedziałek 17 marca 2025 roku.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuca sprawozdanie wyborcze Konfederacji. Znamy nieoficjalną przyczynę

Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita”, wyjaśnienia Konfederacji dotyczące sprawozdania miały być zasadne, ale wpłynęły po terminie. To miało zdecydować o odrzuceniu sprawozdania.

Co oznacza taki ruch Państwowej Komisji Wyborczej? Konfederacja może stracić dotację w wysokości około 400 do 500 tys. zł, a także prawo do subwencji. Sprawa najprawdopodobniej trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zajmującej się odwołaniami od decyzji PKW. Od decyzji izby SN, a także od późniejszych działań ministra finansów, zależeć będą prawdopodobnie dalsze losy pieniędzy dla partii Krzysztofa Bosaka.