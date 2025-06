– Trzecie miejsce jest to największy sukces w historii naszego środowiska, czy to procentowo, czy w liczbie głosów – powiedział po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który przegrał tylko z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim, uzyskując 14,81 proc. poparcia. Od tamtego czasu działacze Nowej Nadziei, partii Mentzena, wchodzącej w skład Konfederacji, mówią o zwiększonym zainteresowaniu członkostwem. Wkrótce najprawdopodobniej czeka ją jednak wstrząs organizacyjny. Do warszawskiego Sądu Okręgowego trafił wniosek PKW o wykreślenie jej z rejestru partii politycznych.

Zdaniem PKW Nowa Nadzieja nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok

To skutek problemów, które nagłośniliśmy na początku maja. Napisaliśmy, że z 97 partii działających w Polsce siedem nie dopełniło obowiązku złożenia w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, na co miały czas do 31 marca. Cztery z nich mają nazwy niewiele mówiące opinii publicznej: Organizacja Narodu Polskiego-Liga Polska, Porozumienie Samorządowe, OK Polska i Zdrowa Polska. Z tych bardziej znanych sprawozdania nie złożyli Rodacy Kamraci, założeni przez aresztowanych niedawno patostreamerów Wojciecha O. pseudonim „Jaszczur” i Marcina O., a także dwie partie o mocno rozpoznawalnych nazwach: Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, której prezesem jest Janusz Korwin-Mikke, oraz właśnie Nowa Nadzieja.

Jak pisaliśmy, wszystkie czeka delegalizacja, bo przepisy ustawy o partiach politycznych przewidują jednoznacznie, że w przypadku niezłożenia sprawozdania „Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji”, a sąd jest zobowiązany uwzględnić wniosek. Nie dotyczy to tylko Rodaków Kamratów, bo ci zostali wykreśleni z rejestru już wcześniej z powodu niezłożenia sprawozdania za 2023 rok.