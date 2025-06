Sławomir Mentzen: „Jeżeli Kaczyński wie więcej ode mnie, to zapraszam”

Następnie Sławomir Mentzen „zaprosił” Jarosława Kaczyńskiego na spotkanie, by omówić pomysł prezesa PiS powołania rządu technicznego. Sam fakt zapraszania na rozmowę jest dla Jarosława Kaczyńskiego dość upokarzający. Bo to przecież on zaprasza, nawet prezydent musi czasem swoje odstać w korytarzu. Ale to nie koniec: Mentzen jeszcze przed rozmową uznał, że propozycja rządu technicznego „wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie”. – Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie, to zapraszam – uzupełnił ofertę. A potem jeszcze podsumował wpis rzecznika partii Rafała Bochenka: „Tak jak myślałem, nie chodzi wam o realne odwołanie rządu Donalda Tuska, a o zwykły spin i zajmowanie uwagi mediów przez miesiące; to zwykłe baju, baju dla naiwnych”. To w języku polityki oznacza „idź pan na drzewo”.

Bo istotą obecnej polityki Mentzena będzie przekonanie Nawrockiego, że to Konfederacja jest przyszłością, nadzieją na mocne oparcie polityczne, a kiedyś – na drugą kadencję. Dlatego ostatecznie umówił się z prezydentem elektem na obiad przed głosowaniem i wezwał w niedzielne popołudnie swoich zwolenników, by poszli do urn, czym „załatwił” Nawrockiemu sporo głosów. To była ewidentna polityczna inwestycja – nie w PiS jednak, tylko w nowego prezydenta, którego Mentzen będzie się starał z całym jego kłopotliwym dobrodziejstwem przejąć.

PiS natomiast w interesie konfederatów trzeba zniszczyć. Po to, by zająć jego miejsce. Więc żadnej nowej nadziei dla partii Jarosława Kaczyńskiego nie będzie. Idzie nowe.