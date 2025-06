Rafał Trzaskowski

Działacze KO nie potrafili pojąć, że są ludzie w Polsce (i jak się okazało, stanowią większość), którzy nie kochają „ich Rafała”.

Postać Macierewicza tłumaczy także drugi z powodów, dla których postawienie na Trzaskowskiego było błędem. Ponieważ były minister obrony jest wiceprezesem PiS, tak jak włodarz Warszawy jest wiceprzewodniczącym PO. Ten ostatni fakt był podnoszony przez Karola Nawrockiego setki razy w czasie kampanii (i kilkadziesiąt razy w czasie debat telewizyjnych). Nie wynikało to z kompulsji prezesa IPN lub z jego obsesji. Prawdopodobnie sztabowcy PiS doskonale wiedzieli, iż podkreślanie przynależności Trzaskowskiego do PO i pełnienie przez niego funkcji „wiceTuska” jest dla niego poważnym obciążeniem. I tak było w istocie. I znowu fatalnie świadczy to o „elektorach” KO, którzy nie dopuszczali do siebie myśli, iż w Polsce są ludzie nienawidzący „kierownika”.

Różnica między prezydentem Warszawy a prezydentem Polski jest taka, jak między pilotem wycieczek do Bułgarii a pilotem F-35

Dlatego właśnie walka Trzaskowskiego nie mogła się udać. Pomijam miałkość jego imidżu, banalność wystąpień, obłość poglądów, ciągłe zaprzeczanie swoim wypowiedziom sprzed lat. Pomijam także niefachowość jego sztabu – to byli dokładnie ci sami ludzie, którzy brali udział w jego nieudanej kampanii z 2020 roku. Pomijam także brak jednoznacznego przekazu do tych grup, które zdecydowały o sukcesie Nawrockiego – czyli na przykład do młodych, wkurzonych i gniewnych mężczyzn.

Najważniejszą przyczyną ostatecznej klęski Trzaskowskiego był sam Trzaskowski. To, co czyniło go przez lata fantastycznym kandydatem na prezydenta Warszawy, sprawiało jednocześnie, że okazał się niewybieralny na najwyższy urząd w państwie. Z faktu, że jest się sympatycznym i uroczym pilotem wycieczek do Bułgarii, nie można bowiem wyciągać wniosków, iż bycie pilotem F-35 też nie powinno być w takim przypadku problemem.