W niedzielę w Polsce odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. O godz. 21:00, gdy zamknięto lokale wyborcze i zakończyła się cisza wyborcza, opublikowano wyniki sondaży exit poll.

Według badania Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu oraz sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Telewizji Republika pierwsza trójka kandydatów wygląda następująco: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen.

Wybory prezydenckie. Kandydat Konfederacji na trzecim miejscu. Sławomir Mentzen mówi o sukcesie

Wyniki wyborów prezydenckich skomentował podczas swojego wieczoru wyborczego poseł Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Polityk zaznaczył, że opublikowane wyniki są sondażowe, wobec czego mogą się jeszcze zmienić.

- Dwie rzeczy w tym momencie są pewne. Pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, to niestety nie udało mi się do niej wejść, w związku z czym wynik drugiej tury jest jeszcze niepewny i wszystko się może wydarzyć - powiedział. Zasugerował, że gdyby zajął miejsce w pierwszej dwójce, to wygrałby wybory. - Gdyby skład tej tury wyglądał inaczej, to byłoby już pozamiatane, natomiast nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy - mówił.