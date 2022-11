Marek Isański: Tuleya 740 dni bez orzekania - to dużo czy mało

Oczywiście w cywilizowanym świecie to skandal i zwykła głupota, że państwo, które wydało miliony na wykształcenie dobrego sędziego, nie pozwala mu przez długi czas orzekać. Przez ponad 2 lata s. Tuleya pozbawiony był części wynagrodzenia i odsunięty od orzekania, czyli od pracy. W tzw. niezależnych mediach panuje zgodne oburzenie, że w ogóle do tego doszło i że trwało to tak długo.