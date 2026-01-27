Według informacji z serwisu internetowego Sejmu, Marek Jakubiak jest teraz jednym z sześciorga posłów niezrzeszonych, pozostali to Izabela Bodnar (dawniej Polska 2050), Marcin Józefaciuk (wcześniej Koalicja Obywatelska), Paulina Matysiak (odeszła z klubu Lewicy), Tomasz Rzymkowski (objął mandat zwolniony przez Marcina Przydacza) oraz Tomasz Zimoch (wcześniej Polska 2050).

Reklama Reklama

Do niedawna Marek Jakubiak współtworzył koło poselskie Demokracja Bezpośrednia. Teraz w kole zostali trzej posłowie: Jarosław Sachajko (przewodniczący), Paweł Kukiz oraz były minister rolnictwa w rządzie PiS, Jan Krzysztof Ardanowski.

Marek Jakubiak ponownie posłem niezrzeszonym. Poseł zaskoczony

Dlaczego Marek Jakubiak znalazł się poza kołem? W rozmowie z Onetem poseł przekazał, że przebywa poza granicami kraju. Stwierdził też, że nie rozumie decyzji swoich kolegów. – Jestem tą decyzją zaskoczony – powiedział.

O sprawę przez Onet zapytany został również Jarosław Sachajko. – To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje – oświadczył. Przewodniczący koła wyraził przy tym wątpliwość, czy Marek Jakubiak rzeczywiście jest zaskoczony. Według niego, poseł wiedział o sprawie, a decyzja była wspólna.