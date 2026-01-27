Patryk Jaki: Dominik Tarczyński robi też bardzo dużo dobrych rzeczy

Rzeczpospolita
Wydarzenia
Patryk Jaki zapytany o wpis Dominika Tarczyńskiego: Nie wiem, po prostu tego nie wiem

– Dominik Tarczyński robi też bardzo dużo dobrych rzeczy, w Stanach Zjednoczonych zrobił bardzo dobrą pracę – powiedział europoseł PiS Patryk Jaki, pytany w Wirtualnej Polsce o wpis innego europosła swojej partii, Dominika Tarczyńskiego, który chwalił interwencję amerykańskich służb federalnych w Minneapolis, w wyniku której zginął 37-letni Amerykanin. Jaki stwierdził, że nie chce oceniać sprawy, której dokładnie nie zna.

Publikacja: 27.01.2026 10:48

Europoseł PiS Patryk Jaki został zapytany o wpis europosła PiS Dominika Tarczyńskiego

Foto: PAP/Darek Delmanowicz (2)

Jakub Czermiński

W sobotę podczas akcji służb federalnych przeciw nielegalnemu imigrantowi w Minneapolis agenci formacji podległych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) zastrzelili 37-letniego Alexa Prettiego, niekaranego obywatela USA.

Służby twierdziły, że „uzbrojony w półautomatyczny pistolet 9 mm” mężczyzna przy próbie rozbrojenia stawiał opór funkcjonariuszom, a jeden z agentów „obawiając się o własne życie oraz życie i bezpieczeństwo kolegów oddał strzały w samoobronie”.

Akcja ICE w Minneapolis. Alex Pretti został zastrzelony

Inny obraz sytuacji wyłania się z nagrań, wykonanych przez świadków zdarzenia i opublikowanych w mediach społecznościowych. Widać na nich, że Alex Pretti trzymał w ręku telefon i nagrywał działania funkcjonariuszy. W pewnym momencie mężczyzna stanął między agentem a powaloną przez niego na ziemię kobietą, uczestniczką protestu przeciw agencji ICE. Wówczas funkcjonariusze użyli przeciwko Prettiemu gazu pieprzowego, a następnie przewrócili go i przycisnęli do ziemi. Gdy mężczyzna był obezwładniony, ktoś krzyknął „broń” (37-latek miał przy sobie pistolet, ale nie w dłoni), a jeden z funkcjonariuszy wyciągnął pistolet z kabury przy pasku Prettiego. Tuż po tym agenci zaczęli strzelać do Prettiego, na nagraniach słychać dziesięć strzałów.

Policja z Minneapolis poinformowała, że zabity mężczyzna legalnie posiadał broń i nie był notowany. W stanie Minnesota noszenie broni w sposób ukryty (tzw. concealed carry) jest legalne po uzyskaniu zezwolenia.

Alex Pretti to druga w ostatnim czasie ofiara śmiertelna działań funkcjonariuszy federalnych w Minneapolis. Pierwszą była 37-letnia Renee Good, która – tak jak Pretti – była obywatelką USA. Jego śmierć wywołała falę protestów w Stanach Zjednoczonych.

Alex Pretti powalony na ziemię przez funkcjonariuszy. Kadr z nagrania przedstawia moment tuż przed t

Alex Pretti powalony na ziemię przez funkcjonariuszy. Kadr z nagrania przedstawia moment tuż przed tym, gdy 37-latek został zastrzelony

Foto: REUTERS

Dominik Tarczyński chwali działania ICE. „FAFO”

Nagranie akcji, w której zginął Alex Pretti, skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Dominik Tarczyński. „Good Job ICE! FAFO” – napisał, chwaląc działania Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) oraz używając wulgarnego zwrotu w języku angielskim, oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „pajacuj, to się doigrasz”.

Wpis Tarczyńskiego krytycznie ocenili niektórzy politycy. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że wypowiedź europosła PiS go przeraża. Lider partii Razem Adrian Zandberg ocenił, iż trzeba być „moralnym zerem”, żeby opublikować taki wpis jak Tarczyński. Europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz napisała w mediach społecznościowych o „moralnej zgniliźnie”, z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński w rozmowie z TVP ocenił, że wpis Tarczyńskiego jest nie do obrony.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, były wicepremier w rządzie PiS-LPR-Samoobrona, zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. „Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa, podlega odpowiedzialności karnej” – napisał w serwisie X.

Patryk Jaki: Dominik Tarczyński robi też bardzo dużo dobrych rzeczy

We wtorek o komentarz do wpisu Tarczyńskiego poproszony przez Wirtualną Polskę został Patryk Jaki, europoseł PiS, współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. – Powiem szczerze, nie znam dokładnie wszystkich okoliczności tej sprawy, natomiast Dominik Tarczyński robi też bardzo dużo dobrych rzeczy – powiedział.

– Naprawdę nie znam wszystkich okoliczności tego zdarzenia, człowiek nie wie wszystkiego – dodał, podkreślając, że nie wie, dlaczego w Minneapolis „człowiek został zabity, co on robił i tak dalej”. – Nie wiem, po prostu tego nie wiem. Chętnie potem skomentuję, nie chcę komentować czegoś, gdzie nie mam wiedzy – zadeklarował.

Na uwagę, że jego partyjny kolega Janusz Cieszyński skrytykował wpis, Jaki odparł: – Rozumiem, ale jeżeli chodzi o aktywność Dominika Tarczyńskiego tutaj nie potrafię się wypowiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o ogólną aktywność uważam, że w Stanach Zjednoczonych zrobił bardzo dobrą pracę, również przypominając historię naszego państwa, więc jestem bardziej ostrożny od mojego kolegi w tego typu ocenach.

Źródło: rp.pl / Wirtualna Polska

