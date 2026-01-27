Patryk Jaki: Dominik Tarczyński robi też bardzo dużo dobrych rzeczy

W sobotę podczas akcji służb federalnych przeciw nielegalnemu imigrantowi w Minneapolis agenci formacji podległych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) zastrzelili 37-letniego Alexa Prettiego, niekaranego obywatela USA.

Służby twierdziły, że „uzbrojony w półautomatyczny pistolet 9 mm” mężczyzna przy próbie rozbrojenia stawiał opór funkcjonariuszom, a jeden z agentów „obawiając się o własne życie oraz życie i bezpieczeństwo kolegów oddał strzały w samoobronie”.

Akcja ICE w Minneapolis. Alex Pretti został zastrzelony

Inny obraz sytuacji wyłania się z nagrań, wykonanych przez świadków zdarzenia i opublikowanych w mediach społecznościowych. Widać na nich, że Alex Pretti trzymał w ręku telefon i nagrywał działania funkcjonariuszy. W pewnym momencie mężczyzna stanął między agentem a powaloną przez niego na ziemię kobietą, uczestniczką protestu przeciw agencji ICE. Wówczas funkcjonariusze użyli przeciwko Prettiemu gazu pieprzowego, a następnie przewrócili go i przycisnęli do ziemi. Gdy mężczyzna był obezwładniony, ktoś krzyknął „broń” (37-latek miał przy sobie pistolet, ale nie w dłoni), a jeden z funkcjonariuszy wyciągnął pistolet z kabury przy pasku Prettiego. Tuż po tym agenci zaczęli strzelać do Prettiego, na nagraniach słychać dziesięć strzałów.

Policja z Minneapolis poinformowała, że zabity mężczyzna legalnie posiadał broń i nie był notowany. W stanie Minnesota noszenie broni w sposób ukryty (tzw. concealed carry) jest legalne po uzyskaniu zezwolenia.