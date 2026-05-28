W czwartek rano Poczta Polska oficjalnie poinformowała, że rada nadzorcza tej spółki powołała na stanowisko szefowej tej spółki Magdalenę Gaj.

Reklama Reklama

– Rada nadzorcza Poczty Polskiej powołała zarząd Poczty Polskiej VI wspólnej kadencji – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Nowa prezes obejmie to stanowisko 1 czerwca 2026 r. Ponadto w zarządzie od tego dnia będą zasiadać Sławomir Żurawski jako wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Marek Mąkosa, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży oraz Grzegorz Latosiński, wiceprezes zarządu ds. IT.

Równocześnie rada nadzorcza spółki poinformowała, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów nie zostało rozstrzygnięte.

Konkurs na nowego prezesa Poczty Polskiej został ogłoszony po tym, jak pod koniec marca decyzją rady nadzorczej spółki niespodziewanie odwołany z tego stanowiska został Sebastian Mikosz.

Więcej informacji wkrótce