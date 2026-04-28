Na opublikowanych wzorach nowych paszportów widnieje wizerunek Trumpa otoczonego Deklaracją Niepodległości, a także złoty podpis prezydenta. Na innej stronie znajduje się słynny obraz ojców założycieli podpisujących Deklarację Niepodległości, zaś na tylnej okładce znajdzie się flaga amerykańska z liczbą „20” umieszczoną pomiędzy 13 gwiazdami, które znajdowały się na fladze z 1777 r.

„America250”, huczne uroczystości 250-lecia niepodległości USA

Paszporty, które mają trafić do rąk Amerykanów latem tego roku, są częścią szerszego przedsięwzięcia administracji Trumpa, jakim są obchody „America250”, w ramach których w sierpniu odbędzie się m.in. wyścig Grand Prix na National Mall (to położony w Waszyngtonie obszar pod opieką National Park Service, gdzie znajdują się słynne zabytki). Inną atrakcją związaną z obchodami jest mająca się odbyć w czerwcu na trawniku przed Białym Domem walka UFC (Ultimate Fighting Championship to organizacja mieszanych sztuk walki, MMA, założona w 1993 r.).

– W związku z obchodami 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, które odbędą się w lipcu, Departament Stanu przygotowuje się także do wydania ograniczonej liczby specjalnie zaprojektowanych paszportów amerykańskich, aby uczcić to historyczne wydarzenie – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Thomas „Tommy” Pigott w wywiadzie dla Fox News Digital.

Nowe paszporty „zachowują te same zabezpieczenia”

Pigott wyjaśnił, że nowe paszporty, „mimo że wyposażone są w spersonalizowaną szatę graficzną i ulepszone obrazy, nadal zachowują te same zabezpieczenia, dzięki którym paszport amerykański jest najbezpieczniejszym dokumentem na świecie”.

Paszporty – jak powiedział Pigott – od lipca będą dostępne w Washington Passport Agency, agencji zajmującej się wydawaniem paszportów, dla „każdego obywatela amerykańskiego, który złoży wniosek o nowy paszport, pod warunkiem dostępności takiego dokumentu”.

Deklaracja Niepodległości USA w 1776 r.

Od XVI wieku w Ameryce Północnej rywalizowały między sobą imperia kolonialne – Anglia, Francja i Hiszpania. Na wybrzeżu atlantyckim utworzono trzynaście kolonii angielskich. I choć obowiązywało tam angielskie prawo, język i obyczaje, to mieszkańcy nie mieli takich praw jak mieszkańcy Anglii, m.in. na towary sprowadzane przez kolonie nałożono wysokie cła. W proteście przeciw nim w 1773 r. w Bostonie zatopiono herbatę przywiezioną z Anglii, co stało się początkiem zbrojnego konfliktu, który przerodził się w wojnę o niepodległość.

W 1774 r. odbył się pierwszy Kongres Kontynentalny w Filadelfii, na który przybyli przedstawiciele wszystkich angielskich kolonii w Ameryce Północnej. Podjęto tam decyzję o rozpoczęciu walki z angielskimi władzami.

W lipcu 1776 r. obradował drugi Kongres Kontynentalny. 4 lipca 1776 r. uchwalono podczas obrad Kongresu „Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Jej autorem był pisarz i polityk, Thomas Jefferson.