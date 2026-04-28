Sprawa dotyczy wywiadu udzielonego przez Donalda Tuska dla dziennika „Financial Times”. Przyznał w nim, że ma „pewne wątpliwości” co do skuteczności artykułu 5. Traktat Waszyngtoński, będącego podstawą systemu zbiorowej obrony państw NATO. Zwrócił uwagę, że choć USA postrzegają Polskę jako jednego z najbliższych partnerów w Europie, to kluczowe pozostaje pytanie o realne działanie sojuszu w przypadku zagrożenia.

Premier ostrzegł także, że ryzyko ze strony Rosji jest poważne i może zmaterializować się raczej w perspektywie miesięcy niż lat. W jego ocenie Unia Europejska powinna równolegle wzmocnić własne mechanizmy wzajemnej obrony.

Prezydent Nawrocki stwierdził, że straszenie społeczeństwa wojną w sytuacji, gdy – jak podkreślił – nie ma ku temu przesłanek ze strony najwyższego dowództwa, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Dodał też, że podważanie wiarygodności tak kluczowego partnera jak Stany Zjednoczone oraz kwestionowanie zapisów NATO należy uznać za nierozsądne i niebezpieczne.

Karol Nawrocki zaznaczył również, że wypowiedzi premiera wywołały niepokój wśród obywateli. Podkreślił, że informacje docierające do Pałacu Prezydenckiego nie wskazują na ryzyko wybuchu wojny w najbliższych miesiącach, jednocześnie apelując o dalsze wzmacnianie potencjału obronnego kraju – zarówno w wymiarze militarnym, jak i międzynarodowym.

Inicjatywa Trójmorza jako część Unii Europejskiej

Prezydent odniósł się też do szczytu państw Inicjatywy Trojmorza. Jak podkreśliłi, strategicznym partnerem nie tylko Rzeczpospolitej, ale także Inicjatywy Trójmorza są Stany Zjednoczone. – Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu – powiedział. – Podobne połączenia odbywają się oczywiście na południu Europy, ja natomiast mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego i polskich terminali – dodał.

Przypomniał też, że jednym z większych sukcesów państw Inicjatywy Trójmorza jest to, że udało im się odciąć od rosyjskiego gazu. – To pokazuje, że państwa Inicjatywy Trójmorza także w zakresie energetycznym stawiają na swoją niepodległość – powiedział. – Cieszę się, że dzisiaj na szczycie mocno wybrzmiało to, że Stany Zjednoczone Ameryki są strategicznym ważnym partnerem zarówno w zakresie militarnym i wojskowym, jak i zakresie gospodarczym – dodał.

Przypomniał, że Inicjatywa Trójmorza jest częścią Unii Europejskiej. – Nie jest obok Unii Europejskiej, lecz składa się z państw, które podzielają wartości europejskie i są częścią Unii Europejskiej – stwierdził. – W czasie szczytu poruszyłem tematy, które w opinii mojej i wielu Polaków wpływają na problemy ekonomiczne środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy – dodał.

Wyjaśnił, że chodzi m.in. o kwestie zielonych podatków, ETS czy Zielonego Ładu. – To właśnie z tej części Europy, z Europy środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej może i powinien wybrzmieć wyraz troski o Unię Europejską w zakresie konieczności reindustrializacji czy podnoszenia kwestii, które nie są dobre dla naszych gospodarek – powiedział.

Podkreślił też, że Polska pełni rolę zarówno państwa założycielskiego , jak i nieustannego orędownika tej inicjatywy. – Postrzegam tę inicjatywę jako podstawę konkurencyjności Europy i motor współpracy transatlantyckiej – stwierdził. – Wymiernym tego znakiem jest trwające dziś Forum Biznesu Trójmorza. Mam osobistą satysfakcję, że po delegacji chorwackiej największa jest delegacja polskich przedsiębiorców i biznesmenów. Stanowimy więc wobec tego drugą pod względem liczebności delegację kilkuset osób reprezentujących prężne polskie firmy – dodał.

Inicjatywa Trójmorza rozszerza współpracę

XI Szczyt Inicjatywy Trójmorza – jednego z najważniejszych formatów współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej – odbywa się w Dubrowniku. W wydarzeniu uczestniczą przywódcy państw regionu, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki, a także przedstawiciele partnerów strategicznych, m.in. Stanów Zjednoczonych. Szczyt potrwa do 29 kwietnia i – zgodnie z zapowiedziami – koncentruje się na współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej oraz wzmacnianiu relacji transatlantyckich.

Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 r., skupia obecnie 13 państw Unii Europejskiej położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Do jej partnerów strategicznych należą m.in. USA, Niemcy, Japonia i Komisja Europejska. W tym roku pojawiają się także sygnały o rozszerzeniu współpracy – do grona partnerów strategicznych mają dołączyć kolejne państwa, w tym Włochy.