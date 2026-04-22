Z tego artykułu dowiesz się: Jaka progresywna organizacja medialna zdobywa popularność, stosując nowatorskie podejście do treści politycznych?

W jaki sposób ta platforma angażuje odbiorców, unikając działań typowych dla polityki internetowej?

Jakie czynniki społeczne i polityczne przyczyniły się do dynamicznego wzrostu jej popularności?

Jakie niedawne zmiany w preferencjach młodych wyborców wpływają na strategię tej organizacji?

Jakie inspiracje czerpie ta organizacja z mediów konserwatywnych, mimo swojego lewicowego profilu?

Korespondencja z USA

More Perfect Union to jedna z najszybciej rozwijających się lewicowych stron na YouTube. Nie przypomina typowych treści politycznych w internecie. Nie ma tam bezpośrednich, emocjonalnych wystąpień przed kamerą promujących konkretne przekazy polityczne, a politycy nie zajmują wiele miejsca na ekranie. More Perfect Union zdobywa miliony wyświetleń dzięki reportażom – od analiz cen hot dogów w Madison Square Garden na Manhattanie, przez wyjaśnianie ceł prezydenta Donalda Trumpa, po relacje o lokalnych protestach przeciwko centrom danych Google.

Założyciele kanału, którzy wywodzą się z kampanii prezydenckiej progresywnego senatora Berniego Sandersa, w wywiadach przyznają, że wzorują się na mechanizmach konserwatywnych mediów, w tym telewizyjnego Fox News, szczególnie w kwestiach nadawania tonu debacie publicznej. Wzrost popularności More Perfect Union w ciągu ostatniego roku przypisują niezadowoleniu wyborców ze sposobu, w jaki Trump zarządzał gospodarką oraz z rosnących kosztów życia, a także niezdolności przywódców Partii Demokratycznej do skutecznego zajęcia się tymi problemami.

Uznanie wśród demokratów, a nawet republikanów

Materiały tej platformy mają wyraźną perspektywę, promują populistyczne idee ekonomiczne. Podejmują również wiele z tych samych tematów, co ich prawicowi konkurenci internetowi – w tym sposób, w jaki korporacje wykorzystują przeciętnych Amerykanów – jednocześnie unikając bezpośredniego poparcia dla jakiegokolwiek polityka czy partii politycznej. Wśród tematów poruszanych na tym kanale są m.in.: „Zbadałem przekręt linii lotniczych wart 25 miliardów dol.”, „Pojechaliśmy do Nebraski: kryzys wołowiny was zszokuje” oraz „Dlaczego Starbucks jest teraz taki słaby”.

Czytaj więcej Polityka Demokraci kapitulują przed Trumpem Już tylko 29 procent Amerykanów ocenia pozytywnie partię Baracka Obamy i Joe Bidena. To najgorszy wynik od przeszło trzech dekad.

– Odwołują się do frustracji klasy pracującej wobec naszego systemu gospodarczego i politycznego w sposób, który jest dla ludzi zrozumiały i z którym mogą się utożsamić – powiedział demokratyczny senator Ruben Gallego z Arizony, potencjalny kandydat na prezydenta w 2028 r., który niedawno wystąpił w programie MPU.

W ciągu trzech miesięcy na przełomie roku More Perfect Union pozyskało więcej subskrybentów niż jakikolwiek inny liberalny lub progresywny kanał polityczny na YouTube. Teraz dociera do ponad 50 milionów oglądających, a 10 proc. ich odbiorców to ludzie poniżej 25 roku życia. Ten sukces sprawia, że jest bacznie obserwowanym eksperymentem przez polityków i analityków medialnych z całego spektrum ideologicznego.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Czołowi demokraci, w tym potencjalni kandydaci na prezydenta w 2028 r., zabiegają o występy gościnne na tym kanale – jak twierdzą jego założyciele: Faiz Shakir, który kierował kampanią Berniego Sandersa i pozostaje jego doradcą, a jednocześnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego organizacji, oraz Josh Miller-Lewis, redaktor naczelny i były dyrektor ds. komunikacji cyfrowej w kampanii Sandersa.

Czytaj więcej Plus Minus Z Polski do USA. Tajemnicza podróż ojca Berniego Sandersa

Nawet republikanie śledzą, co się dzieje na tym kanale. – Skupienie treści na kwestii kosztów życia trafia do ludzi. Oni potrafią opowiadać dobre historie. To po prostu dobry produkt – powiedział w wywiadzie dla „Washington Post” Nathan Brand, republikański strateg.

Internetowa lewica na uniwersytetach

Teraz More Perfect Union ogłosiła, że wkracza na amerykańskie kampusy z inicjatywą More Perfect University. Ma być to liberalne antidotum na konserwatywny ruch Turning Point USA założony przez Charliego Kirka (zamordowanego we wrześniu 2025), który rozpowszechniał prawicowe wartości kulturowe na uniwersytetach oraz mobilizował młodych wyborców na rzecz prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj więcej Plus Minus Męczennik Charlie Kirk Zamach na uniwersytecie w Utah przerwał karierę jednej z najciekawszych postaci amerykańskiej prawicy.

Pojawiając się na amerykańskich uczelniach More Perfect University ma wysoko ustawioną poprzeczkę, ponieważ młodsi wyborcy przyczynili się w 2024 r. do historycznego przesunięcia tradycyjnie prodemokratycznych grup w stronę Donalda Trumpa. Kamala Harris uzyskała wśród nich tylko 4 punkty procentowe więcej niż Trump, podczas gdy były prezydent Joseph Biden w 2020 r. cieszył się 25-punktową przewagą – wynika z analizy danych Associated Press VoteCast.

Szkolnictwo wyższe od dawna postrzegane jest jako bastion liberalizmu. Paradoksalnie jednak pomogło organizacji Turning Point zaprezentować się jako kontrkulturowa alternatywa, gdy pojawiła się ponad dekadę temu. – Jeśli jednak Turning Point było odpowiedzią prawicy na dominację lewicy w środowisku akademickim, to More Perfect University ma przedstawiać się jako progresywny rzecznik klasy pracującej – mówi w wywiadzie dla „New York Timesa” Elise Joshi, była dyrektor wykonawcza Gen-Z for Change, która pokieruje tym projektem.

Celem będzie nie tylko organizowanie działań na kampusach, lecz także szkolenie zastępów młodych, lewicowych influencerów medialnych. – Budujemy ogólnokrajową sieć twórców treści. Będą to studenci, którzy rozumieją, że nasza gospodarka nie jest zepsuta przez przypadek – dodała Joshi.

Walka o młodych mężczyzn

More Perfect University to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez środowiska demokratyczne, mających na celu odzyskanie młodych wyborców, którzy w 2024 r. przesunęli się w stronę Donalda Trumpa, zachęceni jego obietnicami naprawy gospodarki, którą wielu postrzegało jako działającą na ich niekorzyść. Szczególnie podatni na ten przekaz byli młodzi mężczyźni, do których Trump kierował komunikaty odwołujące się do nostalgii za tradycyjnym modelem życia rodzinnego.

Obecnie wielu młodych uważa, że Trump nie spełnił swoich obietnic, co otwiera przestrzeń dla lewicowych projektów. Różne skrzydła partii demokratycznej uruchomiły inicjatywy mające na celu lepsze zrozumienie wyborców z pokolenia Gen Z. Wśród nich są m.in.: projekt badawczy Speaking with American Men; kampania „Pulse Check” prowadzona przez NextGen America, oraz National Ground Game, które również przedstawia się jako alternatywa dla Turning Point.