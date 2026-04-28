Orbán podczas wtorkowego spotkania zarządu Fideszu miał, według doniesień węgierskich mediów, zaproponować, że odejdzie z funkcji przewodniczącego partii. O geście Orbána poinformował Erik Bánki, szef partyjnych struktur w okręgu Baranya, który – w wyniku wyborów – nie obejmie mandatu parlamentarnego.

Reklama Reklama

Jak przekazał Bánki, podczas spotkania zarządu nie podjęto żadnych decyzji personalnych, a o przyszłości partii i jej przywództwie zdecyduje kongres, który został przeniesiony na czerwiec. Dopytywany o to, czy Viktor Orbán będzie miał kontrkandydata podczas kongresu, polityk stwierdził, że Fidesz „jest partią demokratyczną” i buduje swoją strukturę oddolnie. – Najpierw będziemy prowadzić dyskusje, następnie wybierzemy delegatów kongresu, a następnie delegaci kongresu będą zgłaszać nominacje na poszczególne stanowiska – wyjaśnił.

W sobotę 25 kwietnia Viktor Orbán ogłosił, że po 36 latach nie będzie zasiadał w parlamencie. Wyjaśniał, że ma zamiar skupić się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Jak zrelacjonował Erik Bánki podczas spotkania zarządu Viktor Orbán „przedstawił swoją ocenę sytuacji oraz czynniki, które doprowadziły do ​​porażki wyborczej”.

Wychodzący ze spotkania europoseł Fideszu Tamás Deutsch stwierdził, że w trakcie spotkania zarządu partii „omówiono wszystko, co planowano”, a dyskusje określił jako „bardzo ożywione”. Dodał, że rozmowy na temat przyszłości Fideszu będą kontynuowane podczas kongresu tej partii 13 czerwca – w tym również ta, dotycząca przywództwa w partii.

Przed zorganizowanym w Budapeszcie spotkaniem ustępujący premier skomentował w rozmowie z dziennikarzami ogłoszoną w sobotę decyzję o rezygnacji z mandatu poselskiego. – Nigdy nie uciekałem i teraz też tego nie zrobię. Gdziekolwiek się udaję, zawsze do przodu – powiedział Orbán.

Wybory na Węgrzech

Koalicja Fidesz-KDNP Viktora Orbána przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem Tisza, które uzyskało większość konstytucyjną – 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Péterem Magyarem na czele ma zostać zaprzysiężony 9 maja.