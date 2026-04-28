Viktor Orbán
Orbán podczas wtorkowego spotkania zarządu Fideszu miał, według doniesień węgierskich mediów, zaproponować, że odejdzie z funkcji przewodniczącego partii. O geście Orbána poinformował Erik Bánki, szef partyjnych struktur w okręgu Baranya, który – w wyniku wyborów – nie obejmie mandatu parlamentarnego.
Jak przekazał Bánki, podczas spotkania zarządu nie podjęto żadnych decyzji personalnych, a o przyszłości partii i jej przywództwie zdecyduje kongres, który został przeniesiony na czerwiec. Dopytywany o to, czy Viktor Orbán będzie miał kontrkandydata podczas kongresu, polityk stwierdził, że Fidesz „jest partią demokratyczną” i buduje swoją strukturę oddolnie. – Najpierw będziemy prowadzić dyskusje, następnie wybierzemy delegatów kongresu, a następnie delegaci kongresu będą zgłaszać nominacje na poszczególne stanowiska – wyjaśnił.
W sobotę 25 kwietnia Viktor Orbán ogłosił, że po 36 latach nie będzie zasiadał w parlamencie. Wyjaśniał, że ma zamiar skupić się na reorganizacji swojego obozu politycznego.
Jak zrelacjonował Erik Bánki podczas spotkania zarządu Viktor Orbán „przedstawił swoją ocenę sytuacji oraz czynniki, które doprowadziły do porażki wyborczej”.
Wychodzący ze spotkania europoseł Fideszu Tamás Deutsch stwierdził, że w trakcie spotkania zarządu partii „omówiono wszystko, co planowano”, a dyskusje określił jako „bardzo ożywione”. Dodał, że rozmowy na temat przyszłości Fideszu będą kontynuowane podczas kongresu tej partii 13 czerwca – w tym również ta, dotycząca przywództwa w partii.
Przed zorganizowanym w Budapeszcie spotkaniem ustępujący premier skomentował w rozmowie z dziennikarzami ogłoszoną w sobotę decyzję o rezygnacji z mandatu poselskiego. – Nigdy nie uciekałem i teraz też tego nie zrobię. Gdziekolwiek się udaję, zawsze do przodu – powiedział Orbán.
Koalicja Fidesz-KDNP Viktora Orbána przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem Tisza, które uzyskało większość konstytucyjną – 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Péterem Magyarem na czele ma zostać zaprzysiężony 9 maja.
Ostateczny podział miejsc w parlamencie Węgier po wyborach z 12 kwietnia
