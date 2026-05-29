Oprócz zakazu trzymania na uwięzi psów i kotów uchwalona w piątek nowelizacja przewiduje, iż minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Za przyjęciem projektu określanego jako kompromisowego opowiedziało się 381 posłów. Przeciw było 28, a 5 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Senatu.

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował pierwszą tzw. ustawę łańcuchową

Przypomnijmy, iż jest to drugie podejście do wprowadzenia takiego zakazu. Pierwszą tzw. ustawę łańcuchową zawetował w grudniu 2025 r. prezydent Karol Nawrocki. Stwierdził wówczas, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sam projekt nowych przepisów był źle napisany. Jego zdaniem proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek – to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wyjaśnił prezydent.

Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy w tej sprawie. Był on procedowany przez Komisję Nadzwyczajną ds. ochrony zwierząt razem z projektem nowelizacji wniesionym przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy, przy czym wiodącym projektem jest ten poselski.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.