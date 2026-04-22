USA blokują cieśninę Ormuz od 13 kwietnia – amerykańska blokada to, de facto, blokada irańskich portów, ponieważ amerykańskie okręty zatrzymują statki płynące do portów w Iranie i wypływające z nich.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

USA blokują cieśninę Ormuz od 13 kwietnia. W czasie blokady zajęli statek pod irańską banderą

Amerykanie nałożyli blokadę na cieśninę Ormuz, ponieważ po zawieszeniu broni ogłoszonym przez Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego) Iran w pełni nie otworzył cieśniny dla ruchu statków, co miało być jednym z warunków zawieszenia broni. Teheran uzasadniał to tym, że zawieszenie broni miało obejmować również działania Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie, ale ostatecznie tak się nie stało. Dopiero 16 kwietnia doszło do 10-dniowego zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hezbollahem.

17 kwietnia szef MSZ Iranu Abbas Araghczi ogłosił, że na czas obowiązywania zawieszenia broni cieśnina Ormuz zostanie otwarta. Trump oświadczył jednak wówczas, że USA nie zrezygnują ze swojej blokady cieśniny do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia w wojnie z Iranem. W efekcie już 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że cieśnina Ormuz zostaje ponownie zamknięta.

19 kwietnia Amerykanie zatrzymali pływający pod irańską banderą statek Touska płynący do jednego z irańskich portów. Statek został ostrzelany przez amerykański niszczyciel, a na jego pokład weszli żołnierze piechoty morskiej USA. Iran nazwał to „aktem piractwa” i zapowiedział odwet. Z informacji przekazywanych przez Teheran wynika, że statek płynął z Chin.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Amerykańskie Dowództwo Centralne podaje, że od nałożenia przez USA blokady na cieśninę Ormuz, amerykańska armia uniemożliwiła przepłynięcie przez cieśninę 28 statkom.

Donald Trump: Przez amerykańską blokadę cieśniny Ormuz Iran traci 500 mln dolarów dziennie

Teraz Trump przekonuje, że „Iran nie chce, aby cieśnina Ormuz była zamknięta”. „Chcą ją otworzyć, aby mogli zarabiać 500 mln dolarów dziennie” – dodał szacując na taką kwotę wartość eksportu irańskiej ropy i dodając, że w związku z amerykańską blokadą cieśniny Ormuz Teheran taką kwotę dziennie traci.

„Oni (Irańczycy) mówią, że chcą, aby ona (cieśnina) była zamknięta, ponieważ ja całkowicie ją ZABLOKOWAŁEM (ZAMKNĄŁEM!), więc chcą po prostu »zachować twarz«” – ocenił prezydent USA.

Trump stwierdził też, że cztery dni temu otrzymał sygnał, iż Iran chce natychmiastowego otwarcia cieśniny. „Ale jeśli zrobimy to, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem, dopóki nie wysadzimy w powietrze reszty ich państwa, łącznie z przywódcami” – podsumował.

Z oświadczenia Trumpa wynika, że blokada cieśniny Ormuz jest przez niego traktowana obecnie jako środek nacisku na Iran mający skłonić Teheran do przyjęcia warunków porozumienia pokojowego oczekiwanych przez USA. Oprócz zapewnienia swobodnej żeglugi w cieśninie Ormuz Stany Zjednoczone domagają się przede wszystkim całkowitej rezygnacji przez Iran z programu nuklearnego, na co Teheran nie chce się zgodzić.

W kolejnym wpisie Trump stwierdził, że Iran „upada finansowo”. „Chcą natychmiastowego otwarcia cieśniny Ormuz – desperacko potrzebują pieniędzy. Tracą 500 milionów dolarów dziennie. Wojsko i policja skarżą się, że im nie płacą” - dodał prezydent USA.

We wcześniejszym wpisie, w którym Trump skrytykował opublikowaną przez „Wall Street Journal” opinię zatytułowaną „Irańczycy biorą Trumpa za frajera” (ang. The Iranians Take Trump for a Sucker) prezydent USA przekonywał, iż Iran został rozbity militarnie. „Ich cała marynarka wojenna leży na dnie morza, ich sił powietrznych nie ma, ich obrona przeciwlotnicza i radary zostały zmiecione ich laboratoria nuklearne i magazyny zostały unicestwione jednego, mrocznego czerwcowego wieczora (chodzi o zbombardowanie przez USA obiektów związanych z irańskim programem atomowym w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 r. – red.) (...) ich przywódcy nie żyją” – wyliczał.

Iran zamknął cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela na swoje terytorium. Posunięcie Teheranu wywołało globalny kryzys paliwowy – w normalnych warunkach przez wody cieśniny Ormuz przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i ok. 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sam sposób. Przez cieśninę Ormuz przechodzi również ropa eksportowana przez Iran (objęta sankcjami USA, ale kupują ją m.in. Chiny).

Wzrost ceny paliw w UE (zmiana miesięczna w marcu 2026 roku) Foto: PAP

Blokada cieśniny Ormuz doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy na światowych rynkach (o ok. 50 proc.). W pewnym momencie za baryłkę ropy trzeba było płacić niemal 120 dolarów, co przełożyło się od razu na wzrost ceny paliwa na stacjach benzynowych. W USA cena paliwa wzrosła do powyżej 4 dolarów za galon (ok. 3,79 litra) – co oznacza, że benzyna jest tam najdroższa od 2022 roku.

17 kwietnia, gdy Araghczi ogłosił otwarcie cieśniny Ormuz, cena ropy spadła o niemal 10 proc. i za baryłkę ropy Brent trzeba było płacić poniżej 90 dolarów. Obecnie cena ropy znów zbliża się do 100 dolarów.