Z ustaleń śledztwa wojskowego wynika, że oprócz dwóch ukaranych żołnierzy na miejscu znajdowało się jeszcze sześciu innych, którzy nie zareagowali na incydent ani go nie zgłosili. Wszyscy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.

Izraelscy żołnierze zniszczyli figurę Jezusa

W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego ciężkim młotem krucyfiks w miejscowości Debl na południu Libanu, zamieszkanej przez chrześcijan maronitów.

„Śledztwo wykazało, że zachowanie żołnierzy było całkowicie sprzeczne z rozkazami i wartościami Sił Obronnych Izraela” – poinformowało wojsko w komunikacie cytowanym przez portal Times of Israel.

Zniszczenie figury wywołało międzynarodowe oburzenie. Incydent potępiły także izraelskie władze, w tym premier Benjamin Netanjahu oraz dowództwo armii. Minister spraw zagranicznych Gideon Saar określił zdarzenie jako haniebne i przeprosił za nie wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

We wtorek izraelska armia poinformowała w serwisie X o ustawieniu w Debl nowej figury w miejsce zniszczonej, publikując zdjęcie nowego krucyfiksu z wizerunkiem Jezusa. Podkreślono, że działania te przeprowadzono we współpracy z lokalną społecznością.

W komunikacie wojsko ponownie stwierdziło, że wyraża „głębokie ubolewanie” i napisało, że podejmuje kroki, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Z południa Libanu uciekło około 1,2 mln osób

Debl leży kilka kilometrów od granicy z Izraelem. Południowy Liban został zajęty przez wojska izraelskie w trakcie ofensywy rozpoczętej na początku marca przeciwko Hezbollahowi. Ta szyicka organizacja, działająca poza kontrolą rządu w Bejrucie, przyłączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, opowiadając się po stronie Teheranu, który ją wspiera i finansuje.

Izraelska armia dąży do utworzenia na południu Libanu strefy buforowej, która zdaniem tego państwa ma chronić północ Izraela przed atakami Hezbollahu.

Przed wybuchem wojny z południa Libanu uciekło około 1,2 mln osób. W wyniku konfliktu zginęło blisko 2300 Libańczyków.

