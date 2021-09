Jedna Rosja z większością konstytucyjną, ale straci niemal 30 mandatów?

Według wstępnych wyników wyborów do Dumy w Rosji, proputinowska Jedna Rosja zdobyła ok. 316 mandatów w rosyjskim parlamencie, co oznacza, że utrzymała większość konstytucyjną (wynosi 300 mandatów, Duma liczy 450 parlamentarzystów).