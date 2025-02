Po tym jak Trump rozporządzeniem wykonawczym zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską (ostatnio ustanowił też święto Zatoki Amerykańskiej, które ma być obchodzone 9 lutego), AP postanowiło, że będzie nadal nazywać akwen Zatoką Meksykańską, zaznaczając jednocześnie każdorazowo, że Trump zmienił jej nazwę.



Dlaczego AP wciąż stosuje nazwę Zatoka Meksykańska?

AP nie podaje nazwisk dziennikarzy, których nie wpuszczono do Białego Domu. Wcześniej administracja Trumpa ostrzegała AP, że jeśli agencja nie zmieni swojej polityki redakcyjnej wobec Zatoki Meksykańskiej/Zatoki Amerykańskiej może mieć „implikacje dotyczące konstytucyjnej wolności słowa”.



Biały Dom nie może dyktować organizacjom medialnym jak mają przekazywać informacje, ani nie powinien karać dziennikarzy, ponieważ jest niezadowolony z decyzji ich wydawców Eugene Daniels, prezes Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu

Wiceprezes AP Julie Pace w wydanym oświadczeniu nazwała posunięcie amerykańskiej administracji „nieakceptowalnym”. „To alarmujące, że administracja Trumpa karze AP za niezależne dziennikarstwo” - czytamy w komunikacie. „Ograniczenie naszego dostępu do Gabinetu Owalnego w oparciu o treści AP, nie tylko poważnie narusza dostęp opinii publicznej do niezależnych źródeł informacji, ale też w sposób oczywisty narusza Pierwszą Poprawkę (do konstytucji USA)” - dodała Pace.