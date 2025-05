– Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, z nagrań monitoringu, z przesłuchań świadków niewątpliwie wynika, że Andrzej Z. uderzył panią Karolinę C. Sam temu nie zaprzeczył, podkreślając, że uczynił to w celu ochrony innej kobiety – mówił w poniedziałek sędzia Paweł Wojciechowski uzasadniając rozstrzygniecie sądu o uchyleniu immunitetu.

Reklama

Prokurator damskim bokserem? Sąd Najwyższy uchylił mu immunitet

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie uwzględniła bowiem w czwartek zażalenia stołecznego prokuratora i utrzymała w mocy wcześniejszą decyzję o uchyleniu immunitetu temu śledczemu.

– Sąd I instancji rozważy wszystkie dowody ujawnione w postępowaniu, dokonał ich trafnej oceny i poczynił w oparciu o te dowody właściwe ustalenia faktyczne. Z tych powodów nie można było uwzględnić zażalenia – wskazał sąd.

Za co konkretnie Andrzej Z. ma być ścigany? Chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść we wrześniu 2021 r. podczas imprezy okolicznościowej promującej obiekt, w którym się odbywała. Z ustaleń śledczych wynika, że po północy doszło do sprzeczki i przepychanek między uczestnikami tego przyjęcia. Podczas zamieszania jedna z kobiet uderzyła inną w twarz. W reakcji na to uczestniczący w imprezie prokurator Andrzej Z. przytrzymał atakującą Karolinę C. za bark i pięścią drugiej ręki uderzył ją w szczękę. Chwycił też kobietę za przeguby dłoni, uniósł do góry, szarpał i przytrzymywał. Agresywnego mężczyznę od dalszych działań powstrzymali inni uczestnicy przyjęcia.