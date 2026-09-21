„Demografia. Gospodarka Pokoleń” to projekt „Rzeczpospolitej”, w którym przyglądamy się, jak demografia zmienia polską gospodarkę. Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i starzenie się społeczeństwa będą miały wpływ na rynek pracy, kondycję firm, finanse publiczne, system emerytalny i ochronę zdrowia. „Rzeczpospolita” pyta ekspertów, przedsiębiorców i polityków, co zrobić, by Polska mogła nadal się rozwijać i skutecznie konkurować.

O narastającym problemie z demografią słyszymy w Polsce od ponad dwóch dekad. Eksperci poważnie mówili o nim już parę lat po przełomie 1989 r., ale w dzwony alarmowe na poważnie uderzono w związku z sytuacją z roku 1999, gdy przyrost naturalny zanotował zero. Później wskaźniki stawały się gorsze, fatalne, tragiczne, a wreszcie od paru lat kryzysowe. GUS przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech dekad liczba Polaków spadnie do 28 mln. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że czeka nas katastrofa, że nie poradzimy sobie ani z zastępowalnością pokoleń, ani ze starzeniem się społeczeństwa, ani z systemem emerytalnym, a wreszcie z gospodarką.