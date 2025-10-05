Aktualizacja: 05.10.2025 16:47 Publikacja: 05.10.2025 16:28
Donald Trump z wnuszą Kai Trump na Pucharze Rydera 2025.
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Peter Casey
Korespondencja z Nowego Jorku
Pod koniec września Kai Trump, najstarsza wnuczka prezydenta, uruchomiła stronę internetową, przez którą sprzedaje bawełniane bluzy z monogramem KT. Kilka dni później na Instagramie umieściła nagranie, na którym prezentuje bluzy w kolorze czarnym, białym i granatowym... na terenie Białego Domu.
Tego samego dnia razem z dziadkiem, czyli prezydentem poleciała na pokładzie Air Force One na Ryder Cup – rozgrywki golfowe między najlepszymi drużynami europejskimi i amerykańskimi – w Farmingdale w stanie Nowy Jork. Gdy fotoreporterzy robili zdjęcia i nagrywali prezydenta z wnuczką, Kai miała na sobie białą bluzę z inicjałami w kolorze niebieskim i czerwonym.
W poniedziałek opublikowała kolejne nagranie, na którym gra w golfa w jednej ze swoich bluz na Południowym Trawniku przy Białym Domu. – Niewiele osób ma okazję robić coś takiego, więc mam sporo szczęścia – powiedziała w nagraniu, doceniając unikalność sytuacji. We wpisach promujących swoje nowe bluzy Kai stwierdziła, że stworzenie marki odzieżowej „to coś, czym chciała się zająć od bardzo dawna i jest szczęśliwa, że w końcu może to zrobić”.
To nie pierwsze jej przedsięwzięcie biznesowe. Jak wiele nastolatek jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma 3,3 miliona fanów na TikToku oraz 2,2 miliona fanów na Instagramie. W powiększeniu grona fanów bez wątpienia pomogło jej wystąpienie podczas Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej w 2024 r. Tam publikuje swoje zdjęcia z dziadkiem-prezydentem oraz nagrania w ramach trendu „get-ready-with-me”, gdy szykuje się do Białego Domu. Współpracuje też z kilkoma markami, z którymi promuje m.in. napoje energetyczne, opaski fitness, przyrządy do masażu ciała, odzież damską oraz markę golfową TaylorMade Golf, bo sama gra w golfa w drużynie szkolnej.
W mediach społecznościowych jej nowa inicjatywa biznesowa spotkała się z mieszanymi komentarzami. Jedni z aprobatą chwalili jej zmysł biznesowy, snując przypuszczenia, że pewnie ma go po przedsiębiorczej rodzinie. Inni krytykowali, że 130 dolarów za bluzę z inicjałami 18-latki to za dużo. Jeszcze inni zarzucają jej, że skopiowała logo z kolekcji Travisa Kelce’ego w firmie odzieżowej American Eagle.
Nie zabrakło też komentarzy krytycznych odnoszących się do kontekstu politycznego. „Mnóstwo nastolatków ma swoje marki odzieżowe. Ale tylko jedna wykorzystuje Biały Dom, by promować swoje ubrania” – pisze „Wall Street Journal”. Na co biuro rzecznika prasowego Białego Domu odpowiedziało, że „nie ma zakazu robienia zdjęć na terenie Białego Domu, ani też rząd nie popiera jej produktu, więc nie ma tutaj żadnego problemu”.
Kai Trump, która jest córką Donalda Trumpa Jr. i Vanessy Trump, nie sprawuje żadnego urzędu publicznego i nie podlega federalnym zasadom etyki, które wyraźnie zabraniają wzbogacania się dzięki sprawowanemu urzędowi politycznemu. Jednak część Amerykanów postrzega jej nowe przedsięwzięcie jako najnowszy przykład tego, jak Trumpowie wykorzystują Biały Dom do promowania własnych inicjatyw biznesowych.
Członkowie rodziny prezydenta od początku pierwszej kadencji byli oskarżani o konflikt interesów. Począwszy od Ivanki Trump, która nieodpłatnie pomagała w Białym Domu, ale w tym samym czasie prowadziła własną markę odzieżową, którą prezentowała na sobie podczas wystąpień w Białym Domu.
Jej mąż Jared Kushner, już w pierwszej kadencji teścia w Białym Domu zaczął wyjeżdżać na misje dyplomatyczne i nawiązywać kontakty na Bliskim Wschodzie, a teraz prowadzi fundusz inwestycyjny, w który przywódcy z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru zainwestowali miliardy dolarów. W ubiegłym tygodniu producent gier Electronic Arts ogłosił, że zgodził się na przejęcie jego firmy za 55 miliardów dolarów przez grupę inwestorów, w której prym wiodą Jared Kushner oraz saudyjski fundusz inwestycyjny. To będzie największa transakcja tego typu w historii.
– Jared Kushner poświęca swój czas dla pracy na rzecz naszego kraju. Jak można podejrzewać, że jest w tym coś nieodpowiedniego – powiedziała Karoline Levitt rzeczniczka Białego Domu, gdy podczas konferencji prasowej dziennikarz zapytał, jak to się stało, że Kushner reprezentuje Stany Zjednoczone w rozmowach międzynarodowych z krajami Bliskiego Wschodu, od których prywatnie otrzymuje miliardy dolarów. – To nie jest poświęcanie własnego czasu, jeżeli się na tym tak korzysta finansowo – mówi w swoim programie Jen Psaki na MSNBC.
Podczas gdy administracja Trumpa dążyła do ograniczenia regulacji rynku kryptowalut, synowie prezydenta zgromadzili miliardy dzięki inwestycjom w tym sektorze. Uruchomili rodzinnego tokena World Liberty Financial oraz ze spektakularnym rezultatem wprowadzili na Nasdaq swoją firmę American Bitcoin. Dzięki temu Eric Trump w ciągu kilku tygodni stał się – co prawda na papierze, ale jednak – miliarderem.
Równolegle, Eric i Donald Jr. rozwijają rodzinny biznes licencyjny na rynkach Bliskiego Wschodu, w tym w Arabii Saudyjskiej i Katarze, gdzie podpisują lukratywne umowy na budowę pól golfowych, hoteli i innych nieruchomości.
I wreszcie sam prezydent, który wydaje się zupełnie nie zauważać zasad etyki – z uwagi na które jego poprzednicy zawieszali swoją własną działalność biznesową na czas sprawowania urzędu i pilnowali, by nie wchodzić w konflikty interesów. Bez ograniczeń promuje produkty opatrzone swoim nazwiskiem. Od niewyszukanych artykułów takich jak buty sportowe i czapki z daszkiem przez Biblię, zegarki po biżuterię. Ma też swoje linie perfum Trump. Victory 45-47 oraz Fight! Fight! Fight! Donald Trump ma też udziały w wielu przedsięwzięciach, również tych związanych z kryptowalutami, którymi zajmują się jego synowie.
Co więcej, nie widział nic nieodpowiedniego w przyjęciu prezentu od Kataru czyli, wartego około 400 milionów dolarów samolotu, choć Konstytucja wprost zabrania przyjmowania podarunków od rządów zagranicznych bez zatwierdzenia Kongresu.
Kiedyś prezydent Trump i jego rodzina staliby się przedmiotem oficjalnego dochodzenia, a czerpanie przez nich korzyści materialnych z urzędu wywołałoby skandal. W Ameryce zmienionej przez ruch MAGA i trzymanej pod miotłą przez Donalda Trumpa nikt jednak go nie powstrzymuje.
