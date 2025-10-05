To nie pierwsze jej przedsięwzięcie biznesowe. Jak wiele nastolatek jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma 3,3 miliona fanów na TikToku oraz 2,2 miliona fanów na Instagramie. W powiększeniu grona fanów bez wątpienia pomogło jej wystąpienie podczas Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej w 2024 r. Tam publikuje swoje zdjęcia z dziadkiem-prezydentem oraz nagrania w ramach trendu „get-ready-with-me”, gdy szykuje się do Białego Domu. Współpracuje też z kilkoma markami, z którymi promuje m.in. napoje energetyczne, opaski fitness, przyrządy do masażu ciała, odzież damską oraz markę golfową TaylorMade Golf, bo sama gra w golfa w drużynie szkolnej.

Reklamowanie się w Białym Domu: dozwolone czy nieetyczne

W mediach społecznościowych jej nowa inicjatywa biznesowa spotkała się z mieszanymi komentarzami. Jedni z aprobatą chwalili jej zmysł biznesowy, snując przypuszczenia, że pewnie ma go po przedsiębiorczej rodzinie. Inni krytykowali, że 130 dolarów za bluzę z inicjałami 18-latki to za dużo. Jeszcze inni zarzucają jej, że skopiowała logo z kolekcji Travisa Kelce’ego w firmie odzieżowej American Eagle.

Nie zabrakło też komentarzy krytycznych odnoszących się do kontekstu politycznego. „Mnóstwo nastolatków ma swoje marki odzieżowe. Ale tylko jedna wykorzystuje Biały Dom, by promować swoje ubrania” – pisze „Wall Street Journal”. Na co biuro rzecznika prasowego Białego Domu odpowiedziało, że „nie ma zakazu robienia zdjęć na terenie Białego Domu, ani też rząd nie popiera jej produktu, więc nie ma tutaj żadnego problemu”.

Kai Trump, która jest córką Donalda Trumpa Jr. i Vanessy Trump, nie sprawuje żadnego urzędu publicznego i nie podlega federalnym zasadom etyki, które wyraźnie zabraniają wzbogacania się dzięki sprawowanemu urzędowi politycznemu. Jednak część Amerykanów postrzega jej nowe przedsięwzięcie jako najnowszy przykład tego, jak Trumpowie wykorzystują Biały Dom do promowania własnych inicjatyw biznesowych.

Rodzina Trumpów, czyli jak wykorzystać stanowisko nestora rodu

Członkowie rodziny prezydenta od początku pierwszej kadencji byli oskarżani o konflikt interesów. Począwszy od Ivanki Trump, która nieodpłatnie pomagała w Białym Domu, ale w tym samym czasie prowadziła własną markę odzieżową, którą prezentowała na sobie podczas wystąpień w Białym Domu.