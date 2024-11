Wybory w USA. Dlaczego rozeszły się drogi Donalda Trumpa i jego córki Ivanki

Jared Kushner. Zięć, który nie wychodził z cienia

Jej mąż Jared Kushner, zajmujący formalnie znacznie wyższe stanowisko w Białym Domu niż żona (z gabinetem położonym najbliżej prezydenckiego), unikał publicznego zaangażowania, ale miał niedający się przecenić wpływ na decyzje polityczne. Dzięki niemu zawarto w 2020 roku Porozumienia Abrahamowe, po raz pierwszy od powstania państwa Izrael normalizujące stosunki Tel Awiwu z państwami arabskimi. Zaangażowany był w wiele innych, jawnych i niejawnych działań, jak np. w handlowe negocjacje z Pekinem, uznawanym przez Trumpa za głównego przeciwnika geopolitycznego.

Ale drogi Ivanki i Jareda rozeszły się ze ścieżkami byłego prezydenta w styczniu 2021 roku, gdy odmówił on uznania wyniku wyborów i doprowadził do szturmu na Kapitol. Córka do ostatniej chwili namawiała go, by powstrzymał manifestantów. Jej męża nie było wtedy w USA, jednak tuż po powrocie również próbował wpłynąć na Trumpa. Później, zeznając przed komisją Kongresu, Ivanka powiedziała, że nie wierzy w sfałszowanie wyniku wyborów – stając przeciw swojemu ojcu.

„Para najwyraźniej uznała 6 stycznia 2021 roku za punkt zwrotny i wybrała utrzymywanie dystansu od politycznych ambicji Trumpa. Szczególnie że on nadal publicznie upierał się, że ukradziono mu zwycięstwo wyborcze” – podsumował jeden z amerykańskich komentatorów.

Ivanka Trumpa i Jared Kushner dystansują się od Donalda Trumpa

Jednocześnie oboje demonstracyjnie zaprzestali działalności politycznej. Ivanka jednak angażowała się m.in. w działalność charytatywną na rzecz walczącej Ukrainy, znów rozchodząc się z ojcem.

Jared zaś założył kolejną firmę Affinity Partners. Natychmiast pojawiły się podejrzenia, że inwestorów do niej – głównie z funduszu Public Investment Fund zarządzanego przez saudyjskiego następcę tronu – zdobywał, pełniąc jeszcze funkcję w Białym Domu. Tym bardziej że był znanym zwolennikiem księcia Muhammada ibn Salmana.