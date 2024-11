Korespondencja z Nowego Jorku

40-letni J.D. Vance jest jednym z trzech najmłodszych wiceprezydentów w historii USA i służyć będzie u boku najstarszego człowieka, który obejmuje stanowisko prezydenta.

Jest prawnikiem z dyplomem Yale University, ale jest zaliczany do najbardziej niedoświadczonych i polaryzujących polityków obejmujących tę funkcję. Gdy w styczniu zostanie zaprzysiężony, będzie miał za sobą zaledwie dwa lata doświadczenia na politycznym stanowisku, bo dopiero w 2022 roku został wybrany na pierwszą kadencję do Senatu, gdzie reprezentował stan Ohio. Niemniej jednak to w nim komentatorzy upatrują następcę Trumpa w ruchu MAGA (Make America Great Again – Sprawmy, by Ameryka była znowu wielka).

Tym bardziej że będzie to druga i ostatnia kadencja Trumpa i są oczekiwania, że J.D. Vance za cztery lata będzie się ubiegał o nominację Partii Republikańskiej w kolejnych wyborach prezydenckich.

Jak na razie zapowiada się, że będzie bardzo aktywnie zaangażowanym wiceprezydentem, który podobnie jak na kampanię, może mieć wpływ na prezydenturę Donalda Trumpa, a tym samym Amerykę i świat. To, jakim będzie wiceprezydentem, zapowiada to, czym dał się poznać do tej pory.