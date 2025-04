Wartość akcji spółki Salem Media Group gwałtownie wzrosła po tym, jak jej udziałowcami zostali członkowie rodziny prezydenta USA – jego najstarszy syn Donald Trump Jr. i synowa Lara Trump. Podczas obrotu pozagiełdowego we wtorek, 15 kwietnia, cena akcji osiągnęła szczyt na poziomie 2,09 dol., co stanowi wzrost o 354,34 proc. w porównaniu do zamknięcia dnia poprzedniego, poinformowała w środę agencja Bloomberg.

Mała konserwatywna spółka

Niskopłynne akcje Salem Media Group odnotowały zwiększoną zmienność i rekordowe obroty: ponad 2 mln akcji wobec 4,1 tys. akcji dzień wcześniej. Bloomberg przypomina, że Salem Media Group to amerykańska spółka holdingowa skupiająca się na odbiorcach chrześcijańskich i konserwatywnych. W skład holdingu wchodzą stacje radiowe i szereg zasobów internetowych. Spółka wydaje też książki, a także rozpowszechnia komentarze na temat bieżących wydarzeń autorstwa „najbardziej uznanych osobistości chrześcijańskich i konserwatywnych”.

Ponadto holding jest znany z rozpowszechniania filmów o „oszustwach wyborczych konkurentów" Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 r. Donald Trump poniósł tam porażkę i musiał pożegnać się z urzędem, który objął kandydat Demokratów Joe Biden.