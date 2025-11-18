Spotkanie w Białym Domu z pełnym ceremoniałem

Jednakże Biały Dom postanowił zrobić wszystko, co możliwe, by nadać spotkaniu rangę wizyty państwowej, choć formalnie nie można jej tak określić, ponieważ książę bin Salman nie jest głową państwa Arabii Saudyjskiej. Tę funkcję pełni jego 89-letni ojciec, król Salman. Następca tronu przejął jednak niemal całą odpowiedzialność za codzienne rządzenie królestwem i uczestniczy w szczytach oraz innych spotkaniach dyplomatycznych jako przywódca kraju.

F-35 dla Arabii Saudyjskiej – kontrowersje wokół sprzedaży broni

W przededniu pierwszej od ponad siedmiu lat wizyty księcia bin Salmana w USA Trump poinformował, że Stany Zjednoczone sprzedadzą Arabii Saudyjskiej myśliwce F-35. Jest to kontrowersyjny krok, który może zmienić równowagę militarną na Bliskim Wschodzie – informuje CNN.

Następca tronu Arabii Saudyjskiej docenił gesty Trumpa. Stany Zjednoczone są „najgorętszym krajem na planecie” – dodał Mohammed bin Salman podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Książę ostatni raz odwiedził Waszyngton w 2018 roku, na kilka miesięcy przed zamordowaniem opozycyjnego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w saudyjskim konsulacie w Turcji. Opublikowany później raport CIA uznał, że książę prawdopodobnie wydał rozkaz zabójstwa, choć on sam od dawna zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą.

Hanan Elatr Khashoggi, wdowa po Chaszukdżim, powiedziała Jimowi Sciutto z CNN, komentując planowane spotkanie w Białym Domu: „To jest dla mnie bardzo bolesne. Byłoby lepiej, gdyby Jamal był tutaj, przyjmował następcę tronu osobiście, spotkał się z nim i podzielił swoją wizją, misją i wszystkimi swoimi pomysłami”.