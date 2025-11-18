Aktualizacja: 18.11.2025 20:12 Publikacja: 18.11.2025 19:13
Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej, księcia Mohammeda bin Salmana
Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej, księcia Mohammeda bin Salmana, z wszelkimi formalnościami wizyty państwowej – informuje CNN. „To coś więcej niż tylko spotkanie” – powiedział Trump w piątek wieczorem, lecąc na weekend na Florydę. „Oddajemy hołd Arabii Saudyjskiej, następcy tronu” – wyjaśnił.
Podczas spotkania z mediami Trump zdradził też, że Stany Zjednoczone pracują nad uzyskaniem licencji eksportowych na zaawansowane chipy dla Arabii Saudyjskiej.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział: „Możliwe, że będziemy mieli informacje w tej sprawie jeszcze dziś, ale właśnie nad tym pracujemy – nad mechanizmem, dzięki któremu coś takiego może zostać zrealizowane.”
Jednakże Biały Dom postanowił zrobić wszystko, co możliwe, by nadać spotkaniu rangę wizyty państwowej, choć formalnie nie można jej tak określić, ponieważ książę bin Salman nie jest głową państwa Arabii Saudyjskiej. Tę funkcję pełni jego 89-letni ojciec, król Salman. Następca tronu przejął jednak niemal całą odpowiedzialność za codzienne rządzenie królestwem i uczestniczy w szczytach oraz innych spotkaniach dyplomatycznych jako przywódca kraju.
W przededniu pierwszej od ponad siedmiu lat wizyty księcia bin Salmana w USA Trump poinformował, że Stany Zjednoczone sprzedadzą Arabii Saudyjskiej myśliwce F-35. Jest to kontrowersyjny krok, który może zmienić równowagę militarną na Bliskim Wschodzie – informuje CNN.
Następca tronu Arabii Saudyjskiej docenił gesty Trumpa. Stany Zjednoczone są „najgorętszym krajem na planecie” – dodał Mohammed bin Salman podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.
Książę ostatni raz odwiedził Waszyngton w 2018 roku, na kilka miesięcy przed zamordowaniem opozycyjnego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w saudyjskim konsulacie w Turcji. Opublikowany później raport CIA uznał, że książę prawdopodobnie wydał rozkaz zabójstwa, choć on sam od dawna zaprzecza jakimkolwiek związkom z tą sprawą.
Hanan Elatr Khashoggi, wdowa po Chaszukdżim, powiedziała Jimowi Sciutto z CNN, komentując planowane spotkanie w Białym Domu: „To jest dla mnie bardzo bolesne. Byłoby lepiej, gdyby Jamal był tutaj, przyjmował następcę tronu osobiście, spotkał się z nim i podzielił swoją wizją, misją i wszystkimi swoimi pomysłami”.
Prezydent Trump we wtorek zbagatelizował pytanie o morderstwo Chaszukdżiego, twierdząc, że saudyjski dziennikarz-dysydent był „skrajnie kontrowersyjny”, a poruszenie tego tematu podczas jego spotkania z Mohammedem bin Salmanem ma na celu jedynie zawstydzenie gościa – informuje agencja Reutera.
„Mówicie o kimś, kto był skrajnie kontrowersyjny. Wiele osób nie lubiło tego pana, o którym mówicie. Niezależnie od tego, czy go lubiliście, czy nie – różne rzeczy się zdarzają” – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym. „On [książę] nic o tym nie wiedział i na tym możemy zakończyć. Nie musicie zawstydzać naszego gościa, zadając takie pytanie” – dodał Trump.
Zapytany w Gabinecie Owalnym o morderstwo Chaszukdżiego, książę odpowiedział: „To bolesne i to ogromny błąd”, po czym bronił przeprowadzonego śledztwa.
W maju Trump odwiedził Arabię Saudyjską podczas swojej pierwszej wizyty państwowej w drugiej kadencji i został powitany z niezwykłą pompą, w tym eskortą myśliwców, honorową strażą ze złotymi mieczami oraz orszakiem arabskich koni towarzyszących jego limuzynie. Prezydent dążył w czasie swojej kadencji do zacieśnienia więzi z innymi państwami Zatoki Perskiej, w tym z Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Przed majową wizytą Arabia Saudyjska zobowiązała się zainwestować 600 mld dolarów w Stanach Zjednoczonych. Trump przywiózł ze sobą do Rijadu kilku amerykańskich przedsiębiorców i podpisał szereg porozumień. Wiele z nich nie zostało jeszcze w pełni wdrożonych.
Przed wtorkowymi rozmowami amerykańscy i saudyjscy urzędnicy pracowali nad sfinalizowaniem umów dotyczących współpracy w zakresie obronności i bezpieczeństwa – powiedział przedstawiciel USA. Rijad od dawna zabiega o myśliwce F-35, jedne z najbardziej zaawansowanych samolotów wojskowych na świecie. Jednak Izrael – jedyny kraj na Bliskim Wschodzie posiadający te maszyny – obawia się o utrzymanie swojej przewagi militarnej. Kongres mógłby zablokować licencje eksportowe na F-35 dla Arabii Saudyjskiej, choć byłoby to nietypowe – przypomina CNN.
