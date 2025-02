Mohamed bin Salman i Ukraina. Negocjator i wielki gracz

Razem z Saudyjczykami chce na nowo urządzić sporą część świata, także po to, by zająć się najważniejszą rozgrywką – z Chinami. Potrzebne mu są saudyjskie pieniądze, mowa o kilkuset miliardach dolarów, które miałyby zarobić amerykańskie firmy, i kolejne – na odbudowę różnych miejsc na Bliskim Wschodzie. Pekin zresztą wykorzystał wstrzemięźliwość Bidena i zbliżył się do Rijadu, pomagając im w normalizacji w 2023 roku stosunków z wielkim wrogiem Teheranem.

Mohamed bin Salman może uczestniczyć w rysowaniu nowej mapy Europy

Ukraina w planach Trumpa wydaje się drugorzędna. Najważniejszy jest Bliski Wschód, którego mapę amerykański prezydent chciałby przerysować razem z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Ale sposób, w jaki zamierza to uczynić, czyli na przykład dokonując czystek etnicznych w Strefie Gazy, po to by na opuszczonym przez Palestyńczyków terytorium stworzyć riwierę, Saudyjczycy oficjalnie odrzucają.

Co się z tego wyłoni? Jaka nowa mapa Bliskiego Wschodu jest dla Mohameda bin Salmana do zaakceptowania? To się może okazać w czasie pierwszego osobistego spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Amerykański prezydent w zeszłym tygodniu zasugerował, że dojdzie do niego „w nie tak odległej przyszłości”, zapewne w Arabii Saudyjskiej. Dodał, że chciałby widzieć przy stole trzeciego gracza – saudyjskiego następcę tronu. W ten sposób MBS uczestniczyłby nie tylko w rysowaniu mapy Bliskiego Wschodu, ale także Europy.

Dla Mohameda bin Salmana rola wielkiego gracza w polityce światowej to znakomite uzupełnienie tworzonego wizerunku reformatora, ogłaszającego wielkie nowoczesne projekty infrastrukturalne i inwestującego w modne dyscypliny sportowe, z piłką nożną na czele.